Wer schon immer einmal gern musizierend und tanzend auf einer Bühne stehen wollte, erhält jetzt dazu eine Gelegenheit: Gemeinsam mit dem DRK-Ortsverband Sehnde lädt das Musiktheater Operamobile interessierte Sehnder und Sehnderinnen zu einem Musiktheater-Projekt ein. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Das erste Treffen zum Kennenlernen findet am Sonnabend, 11. September, ab 15 Uhr im Bonhoefferhaus, Am Papenholz 10, statt. Dabei werden die musikalischen Vorlieben, Talente, Sehnsuchtsorte und Reiseerlebnisse der Teilnehmer zusammengetragen, die später in die Rahmenhandlung des Musiktheaterstücks einfließen sollen.

Das Angebot richtet sich an alle Generationen. Mitzubringen ist lediglich Freude an Musik und am Spiel. Die weiteren gemeinsamen Probentermine im Bonhoefferhaus-Haus sind am 2. und 16. Oktober jeweils um 15 Uhr. Die Ergebnisse werden am 17. Oktober um 15 Uhr bei einer Aufführung im Bonhoeffer-Saal präsentiert.

Teilnehmer erarbeiten musikalische Kreuzfahrt

An den drei Probentagen erarbeiten die Teilnehmer gemeinsam mit Künstlern des Musiktheaters Operamobile mit Gesang, Tanz und Instrumenten eine musiktheatralische Kreuzfahrt, die von Spanien über Frankreich und Italien bis nach Haifa führt. Alle Mitwirkenden sind Passagiere des Kreuzfahrtschiffs „Operamobile“ und werden musikalisch mit Titeln aus Operette, Oper, Lied, Schlager ab den Zwanzigerjahren und neuen Kompositionen begleitet.

Das Musiktheater Operamobile spielt seit mehr als 20 Jahren in den Regionen Hannover, Hameln und Hildesheim Musiktheater. In Zusammenarbeit mit lokalen Gruppen und Vereinen werden so viele Menschen erreicht, die normalerweise nicht den klassischen Zugang zu einer Musiktheateraufführung haben. Unter der Leitung der Sopranistin und Musikpädagogin Bettina Delius wurden verschiedene Modelle von inklusivem Musiktheater entwickelt. In diesem Rahmen ist auch die inzwischen mehrjährige Zusammenarbeit mit dem DRK-Ortsverein Sehnde entstanden.

Von Katja Eggers