In der Awo-Seniorenresidenz in Sehnde dürfen die 116 Bewohner wegen der Corona-Pandemie derzeit keinen Besuch empfangen. Um ihnen wenigstens ein wenig kulturelle Freude zu bieten, hat das Deutsche Rote Kreuz ( DRK) Sehnde ein besonderes Konzert arrangiert: Im Innenhof des Altenheimes ist am Donnerstagnachmittag das Kleine Musiktheater Operamobile aufgetreten – natürlich mit großem Abstand zu den Bewohnern.

Sopranistin Bettina Delius und Tenor Tadeusz Galczuk brachten klassische Arien, italienische Canzone und deutsche Volkslieder zu Gehör. Damit die Bewohner nicht nur mitsingen, sondern auch mitmusizieren konnten, hatte das Ensemble Handtrommeln, Schellen, Rasseln und Klanghölzer verteilt.

Bettina Delius (Sopran) und Tadeusz Galczuk animieren zum Mitsingen. Quelle: Katja Eggers

Bewohner genießen Musik hinter geöffneten Fenstern

Wer nicht auf Bänken, in Strandkörben oder im Rollstuhl im Garten saß, genoss das halbstündige Konzert vom Balkon aus oder hinter weit geöffneten Fenstern in seinem Zimmer. „Das ist für unsere Bewohner in diesen schweren Zeiten eine willkommene Abwechslung“, sagte Elke Rybicki, stellvertretende Heimleiterin.

Finanziert hat das Konzert das Sehnder DRK. Den Ortsverein und das Musiktheater verbindet eine langjährige Freundschaft. Am Sonnabend ist das Operamobile im Garten des Seniorenheims in Klein Lobke zu Gast.

Von Katja Eggers