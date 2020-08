Sehnde

Auch die Sehnder Ortsgruppe des Naturschutzbundes ( Nabu) beteiligt sich an dem Volksbegehren „ Artenvielfalt.Jetzt!“. Doch oft werde bei den Unterschriftensammlungen von Passanten der falsche Eindruck erweckt, das Volksbegehren sei gegen die Landwirtschaft gerichtet, sagt Sprecherin Angelika Thomaier. „Damit werden wir Nabu-Mitglieder auch in Sehnde konfrontiert.“ Es koste oft große Mühe, die falschen Behauptungen zu widerlegen und den tatsächlichen Standpunkt klarzumachen.

Eine Erklärung dafür sieht Thomaier in dem an den Ständen ausgelegten Gesetzestext. „Das mehrere Seiten lange Gesetz, noch dazu in kleinster Schrift, wirkt auf viele Menschen abschreckend, er lädt keineswegs dazu ein, ihn zu lesen.“ Auch sie selbst habe damit Schwierigkeiten gehabt. Das sei wohl der Hauptgrund für die zahlreichen Falschinformationen. Deshalb habe der Nabu nun eine Klarstellung verfasst, die verdeutliche, was mit dem Volksbegehren bezweckt wird: eine neue Gesetzgebung.

Anzeige

Lesen Sie mehr: Volksbegehren: Nabu und Grüne sammeln Unterschriften

Weitere HAZ+ Artikel

Ziel: Entschädigungen im Gesetz

In dieser müsse nach Auffassung vor allem festgeschrieben werden, dass Landwirte bei Eintragsbußen für Naturschutzleistungen etwa in Form von Entschädigungs- und Ausgleichszahlungen Geld bekommen müssen. „Wenn es etwa darum geht, artenreiche Wiesen und Weiden zu erhalten, Brutplätze von Kiebitz und Uferschnepfe zu sichern und Wegeseitenränder, Uferrandstreifen und Hecken als wichtigen Lebens- und Rückzugsraum für viele Arten zu schützen“, konkretisiert Mitinitiatorin Anne Kura. Allein auf Absichtserklärungen der Landesregierung wolle man sich nicht verlassen.

Bislang würden in Deutschland rund 80 Prozent der Agrarsubventionen als pauschale Flächenprämien gezahlt. Je mehr Fläche ein Betrieb habe, desto mehr Subventionen erhalte er – „unabhängig davon, wie das Land bewirtschaftet wird“, kritisiert die Naturschützerin. Landwirte, die Natur- und Artenschutz ernst nähmen und Leistungen etwa für den Gewässer- und Wiesenvogelschutz erbrächten, müssten dafür entlohnt werden. „Das ist auch das Ziel des Volksbegehrens“, betont Kura.

Von Oliver Kühn