Sehnde

Auf der Streuobstwiese an der Gretenberger Straße steht jetzt ein Insektenhotel. Die Ortsgruppe Sehnde des Naturschutzbundes (Nabu) hat das Holzhäuschen für Wildbienen und andere Insekten aufgebaut, um ihnen einen Unterschlupf zu bieten. Angelika Thomaier vom Nabu rechnet damit, dass die Tiere allerdings erst ab Februar das Hotel nutzen werden.

„Die Streuobstwiese ist optimal“, sagt Thomaier. Dort fänden die Insekten nicht nur in der Nisthilfe Schutz, sondern zusätzlich auch in den alten Obstbäumen. Alte Bäume, Schuppen und Häuser gebe es inzwischen kaum noch, und das, obwohl sie für die Insekten ein wichtiger Lebensraum seien, sagt Thomaier. Umso wichtiger seien die Insektenhotels, in denen unter anderem Wildbienen, Schmetterlinge und Marienkäfer hausen.

Warme Temperaturen locken Insekten früher aus der Winterruhe

Laut Thomaier schlüpfen Insekten durch den Klimawandel immer früher oder erwachen aus ihrem Winterschlaf. Inzwischen würden sie aufgrund der warmen Temperaturen manchmal schon im Februar losziehen, sagt Thomaier.

Die Insektenhotels böten neben der Nisthilfe aber auch die Möglichkeit, die Insekten aus der Nähe zu beobachten. Mit einem Gitter vor dem Kasten werden sie vor Vögeln und anderen Gefahren geschützt. Inzwischen seien Insektenhotels auch immer beliebter bei Gartenbesitzerinnen und -besitzern geworden, freut sich Thomaier.

Spaziergänger dürfen auf Streuobstwiese pflücken

Die Streuobstwiese an der Gretenberger Straße, auf dem das Insektenhotel nun steht, gibt es bereits seit über 30 Jahren. Bevor der Nabu vor zwei Jahren die Pflege übernahm, war die Wiese verwildert. Auf dem städtischen Grundstück wachsen jetzt unter anderem Kirschen, Äpfel und Birnen. „Das Obst schmeckt richtig gut, aktuell ist es noch ein wenig sauer“, sagt Thomaier.

An den rund 30 Bäumen auf der Streuobstwiese wachsen ausschließlich alte Obstsorten. Der Nabu erntet das Obst auf der Wiese selbst, aber auch Spaziergängerinnen und -gänger dürften für den privaten Bedarf pflücken, ergänzt Thomaier. Neben dem neu aufgestellten Insektenhotel auf der Streuobstwiese, das Sascha Ullah, Geschäftsführer des Nahkauf Sehnde, gespendet hat, gibt es bereits weitere fünf Domizile für Insekten in Sehnde. Die fünf Nisthilfen hatte die Stadt Sehnde bereits im Frühjahr auf Wiesen in Bilm, Dolgen, Gretenberg, Ilten und in der Stadt Sehnde aufgebaut.

Von Leona Passgang