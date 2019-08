Sehnde

Der Naturschutzbund ( Nabu) Sehnde möchte weitere Schottergärten im Sehnder Stadtgebiet verhindern.

Um das Thema den Sehndern näher zu bringen, informieren die Aktivisten am Sonnabend, 24. August, von 9 bis 11 Uhr an einem Infostand beim Baugebiet Kleines Öhr zum Thema Lebenswerte Vorgärten.

Die Veränderungen in der Umwelt werden auch in Sehnde deutlich, sagt Sprecherin Angelika Thomaier. „Viele von uns erinnern sich noch an Sommer voller Summen und eine Feldflur voller bunter Wiesen“, sagt sie. Das gebe es so schon lange nicht mehr. Die Realität sehe heute ganz anders aus, meint sie.

Aktivisten sehen Artenvielfalt massiv bedroht

Nicht nur außerhalb der Städte verarme die Natur durch starke Beanspruchung und Umweltgifte wie Pestizide. „Grau statt Grün“ präge immer mehr die städtischen Vorgärten. Versiegelung, Bodenschädigung durch zunehmenden Einsatz von Gift und Chemie bedrohten die Artenvielfalt. Auch die zunehmenden Schottergärten, die vor allem aus Steinen bestehen, trügen nachweislich zum Artensterben bei. „Es besteht dringender Handlungsbedarf“, so Thomaier.

Selbst das Land Niedersachsen habe auf eine Anfrage der Grünen hin festgestellt, dass Schottergärten nicht erlaubt sind, so Thomaier. Die Baunutzungsordnung regele klar, dass auf den nicht überbauten Teilen des Grundstücks Grünflächen herzustellen seien, so die Nabu-Sprecherin. Die Sehnder Naturschützer haben zu dem Thema bereits einen entsprechenden Antrag bei der Stadtverwaltung eingereicht, der dort nun in Bearbeitung ist. Der Nabu wolle jedoch nicht mit Verboten arbeiten. Ihm gehe es in erster Linie um die Information der Bürger, sagt Thomaier.

Bauherren lernen pflegeleichte Alternativen kennen

Der Nabu Sehnde möchte deshalb den Anwohnern des Neubaugebietes Kleines Öhr am Sonnabendvormittag pflegeleichte Alternativen im Vergleich zum Schottergarten aufzeigen und die Bevölkerung für das Thema sensibilisieren.

Die Anwohner im Baugebiet Kleines Öhr wurden bereits vorab vom Nabu informiert, sie haben alle Einladungen zum Infotermin erhalten.

Lesen Sie auch:

So schaden Schottergärten dem Artenschutz vor der Haustür

Nabu-Expertin: „ Schottergärten wirken der Artenvielfalt entgegen“

Von Patricia Oswald-Kipper