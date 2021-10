Bilm/Wassel

Die Sehnder Ortsgruppe des Naturschutzbundes (Nabu) kämpft weiter für den Erhalt der 300 Jahre alten Eiche am Rande des Köthener Waldes zwischen Bilm und Wassel. Der Baumriese an der Kreisstraße 143 soll wie berichtet für einen geplanten Radweg zwischen den beiden Dörfern gefällt werden. „Alle, die noch unterschreiben wollen, können das bis zum 10. Oktober tun“, sagt Pressesprecherin Angelika Thomaier.

Es habe bei den Gesprächen mit den Bürgerinnen und Bürgern am Klima-Streiktag Ende September „regen Zuspruch“ für ihren Einsatz gegeben. Entsprechende Listen, um sich einzutragen, lägen beim Bioladen Kiebitz an der Iltener Straße (B65) und bei einigen Geschäften in der Kernstadt aus. Der Nabu hofft, dass die Planer für den neuen Radweg doch noch einen Schlenker um die stattliche Eiche in Kauf nehmen – allerdings hatte die Gruppe ihre Einwände erst nach Ablauf der Frist am 14. Juli bei der Region Hannover eingereicht. Ob der Baum wirklich gefällt wird, ist indes noch offen.

Beim Klimastreiktag hatte der Nabu bereits Obst an Passanten verteilt - diese Aktion wird in Kürze wiederholt. Quelle: Privat

Aktive verteilen Obst

Darüber hinaus plant die Gruppe eine Wiederholung ihrer Obst-Verteil-Aktion vom Klimatag. Dabei hatten die Aktiven vor dem Nabu-Büro in der Mittelstraße Äpfel und Birnen an Passanten verschenkt, die sie vorher von der eigenen Streuobstwiese an der Gretenberger Straße gepflückt hatten. Ein Teil der Ernte war zu Apfelsaft gepresst und gegen eine Spende in Fünf-Liter-Kartons verkauft worden. Der Saft sei ein Jahr haltbar und der Karton recycelbar, sagt Thomaier. Diese Aktion wolle die Gruppe in Kürze erneut anbieten. Der genaue Termin stehe aber noch nicht fest und werde rechtzeitig bekanntgegeben.

Von Oliver Kühn