Dass die Artenvielfalt auf der Erde massiv zurückgeht, ist bekannt. In den vergangenen Jahren stand dabei auch in Sehnde vorwiegend der Rückgang vieler Insektenarten im Mittelpunkt der Wahrnehmung. Aber gerade in den hiesigen Gewässern, Wald und Flur sind Tiere, die wir eigentlich als selbstverständlich wahrnehmen, zunehmend gefährdet – sei es der Fischotter, die Feldlerche oder das Rebhuhn. Das Rebhuhn steht derzeit im Zentrum eines Projekts, das der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) in die Wege geleitet hat. Die Sehnder Ortsgruppe möchte jetzt erneut gemeinsam mit der örtlichen Jägerschaft und der Landwirtschaft, eine Rebhuhnzählung beginnen.

Bestand ist über 40 Jahre um 94 Prozent gesunken

„Der Bestand beim Rebhuhn ist seit 1980 um 94 Prozent gesunken“, sagt die Sehnder Nabu-Sprecherin Angelika Thomaier. „Wir wollen mit diesem langfristig angelegten Monitoring die letzten noch verbliebenen Exemplare im Sehnder Stadtgebiet zählen.“

Die Zählung dauert von Februar bis Mitte April. Dabei werden auf festgelegten Strecken in der Abenddämmerung über Klangattrappen 30 Minuten lang Rebhuhnrufe abgespielt. Im Idealfall antworten Rebhähne auf diese Rufe, sodass diese gezählt werden können.

Nabu sucht Mitstreiter für das Monitoring

Im vergangenen Jahr haben sich 15 Sehnderinnen und Sehnder an dem Projekt beteiligt und konnten insgesamt 58 rufende Rebhähne kartieren. In diesem Jahr sucht der Nabu noch Mitstreiter für das Monitoring-Team, die sich abends in der Dämmerung mit der Klangattrappe auf den Weg machen können.

Wer sich an der Rebhuhnzählung beteiligen möchte, kann sich unter der Telefonnummer (01 51) 15 93 39 99 oder per E-Mail unter rebhuhnkartierung-nabu-sehnde@gmx.de melden.

Die Arbeit des Teams habe keineswegs nur statistischen Wert, wie Thomaier berichtet. „Die flächendeckende und systematische Kartierung trägt Früchte.“ Die gesammelten Daten würden über die Stiftung Kulturlandpflege in die Maßnahmenplanung der Region Hannover zur Lebensraumaufwertung gefährdeter Tiere einfließen.

