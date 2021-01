Sehnde

Der Naturschutzbund ( Nabu) Sehnde will herausfinden, wie alt der älteste Baum in Sehnde ist. Dabei soll die Bevölkerung helfen. Die Mitmachaktion eignet sich gut für Familien mit Kindern und dauert vom 15. Februar bis zum 15. Oktober.

Wie alt Bäume werden können, hängt stark von ihrem Standort ab, denn dieser hat großen Einfluss auf das Wachstum des Baumes. So haben Bäume in der Stadt meist eine geringere Lebenserwartung als solche in der freien Natur. Dies hängt laut Nabu mit den Emissionen in Form von Abgasen, von Feinstaub und von der Verwendung von Streusalz ab. Auch die Bodenbeschaffenheit und die ph-Werte der Böden spielen eine Rolle.

Das Lebensalter eines Baumes hängt aber in erster Linie von seiner Art ab. Schnell wachsende Bäume wie Erle, Birke oder Weide werden im Regelfall nicht älter als 100 Jahre. Langsam wachsende Bäume wie Eiche, Linde oder Buche können hingegen mehrere hundert Jahre alt werden. Eine Fichte in Schweden wird sogar auf mehr als 9500 Jahre geschätzt.

Hilfe durch Baumalter-Schätz-O-Meter

Das Alter eines Baumes lässt sich mit einem „Baumalter-Schätz-O-Meter“ bestimmen: Teilnehmer der Nabu-Aktion bekommen im Internet auf baumportal.de nach der Eingabe des Stammumfangs in Zentimetern einen groben Schätzwert zum Alter des jeweiligen Baumes. Der Baumumfang muss dafür in einer Höhe von ein bis 1,50 Metern gemessen werden.

Damit die Angaben überprüft werden können, ist es wichtig, die genaue Angabe der Baumart und die exakte Beschreibung des Standortes mitzuteilen. Hilfreich wäre auch ein Foto des Baumes. Der Nabu Sehnde nimmt die Meldungen im Laufe der Aktion ab dem 15. Februar unter nabu-og-sehnde@gmx.de entgegen, sammelt sie und verkündet Ende Oktober das Ergebnis.

Von Katja Egger