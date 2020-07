Sehnde

„Das ist eine schöne Idee, und schließlich geht es ja um unsere Zukunft“, sagt Lydia Dovnar. Sie hat sich am Sonnabend in eine Unterschriftenliste zum Volksbegehren Artenvielfalt eingetragen – und sich damit unter anderem für mehr Vielfalt in der Landwirtschaft, weniger Pestizide, mehr naturnahe Wälder und artenreiche Wiesen ausgesprochen. Nabu, Grüne und Imker und mit ihnen mehr als 130 Bündnispartner setzen sich mit dem Volksbegehren derzeit in ganz Niedersachsen für besseren Tier- und Pflanzenschutz ein.

„Das Artensterben nimmt zu, immer mehr Tiere und Pflanzen sind gefährdet – wir müssen jetzt handeln“, betont Angelika Thomaier, Pressesprecherin der Nabu-Ortsgruppe Sehnde. Zusammen mit weiteren Nabumitgliedern und Vertretern der Sehnder Grünen sprach sie dafür am Sonnabend auf der Mittelstraße unermüdlich Passanten an und informierten an Infoständen vor dem neuen Nabu-Laden über das Volksbegehren. Gegen Ende der zweistündigen Aktion waren knapp 100 Unterschriften zusammengekommen.

Günter Pöser (links) und Florian Schuchard von den Sehnder Grünen haben ebenfalls einen Infostand zum Volksbegehren aufgebaut. Quelle: Katja Eggers

Landwirt übt Kritik

Es gab aber auch kritische Stimmen. Ein Landwirt aus Klein Lobke etwa suchte gezielt die Diskussion mit den Natur- und Umweltschützern. „50 Prozent weniger Pflanzenschutz funktioniert nicht“, betonte er. Auf seinen Feldern setze er eh schon so wenig Pflanzenschutzmittel wie möglich ein. Mechanische Unkrautvernichtung gehe aber auch nicht, weil dies die Bodenbrüter gefährde.

Nabu-Mitglied Wilfried Bruns sagte, dass im Volksbegehren ein Verbot von chemisch-synthetischen Pestiziden in Schutzgebieten und die Förderung ökologischen Landbaus und nachhaltiger Bewirtschaftung geforderte werde. „Es geht aber nur im Miteinander mit den Landwirten“, sagt Bruns.

