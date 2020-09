Sehnde

Jahrelang mussten die Kinder der Krippe Spatzennest auf Podeste steigen, wenn sie eine Toilette oder ein Waschbecken benutzen wollten. Dieses Provisorium bestand seit dem Einzug in die Räume des ehemaligen Stadtcafés an der Achardstraße vor 13 Jahre. Das hat jetzt ein Ende: Für rund 50.000 Euro ist ein neuer Waschraum für die beiden Gruppen entstanden. Er verfügt über vier Waschbecken und ebenfalls vier Toiletten, deren Format der Größe von zwei- bis dreijährigen Kindern angepasst ist. Außerdem ist er mit einer Babybadewanne und zwei Wickeltischen ausgestattet. Für wohlige Wärme sorgt im Winter eine Fußbodenheizung.

Corona-Krise kommt den Bauarbeiten zugute

Mit konkreten Planungen für den Umbau in dem 1998 errichteten Gebäude hatte der Verein im Januar begonnen. Der erste Entwurf konnte zwar nicht realisiert werden, weil eine Säule zwischen den ursprünglich zwei Räumen stehen bleiben musste. „Aber das ist eigentlich ein Vorteil“, meint Kita-Leiterin Mandy Döring, denn so sei eine optische Teilung der Bereiche für die beiden Gruppen entstanden. Im Mai begannen die Bauarbeiten, und hier wirkte sich die Corona-Krise ausnahmsweise positiv aus: Weil nur kleine Notgruppen betreut wurden, reichten die Sanitärräume für die sieben Erzieherinnen aus, um auch die Kinder zu versorgen. „Und pünktlich zum Ende der Schließungszeit war alles fertig“, sagt Julia Bröse, stellvertretende Leiterin der Kita.

Anzeige

Mit Abstand: Julia Bröse (links) und Mandy Döring (rechts) haben Bürgermeister Olaf Kruse und Iris Jungclaus vom Fachdienst Kinderbetreuung durch die Kita Spatzennest geführt und ihnen den neuen, jetzt kindgerechten Waschraum gezeigt. Quelle: Thomas Böger

Weitere HAZ+ Artikel

Gemeinsam präsentierten Döring und Bröse das Ergebnis jetzt Bürgermeister Olaf Kruse und der kommissarischen Fachdienstleiterin Iris Jungclaus. „Es ist schön, wenn ein Projekt, in das Sie so viel Herzblut gesteckt haben, am Ende so gelungen ist“, sagte Kruse. Döring bedankte sich dafür, „dass wir bei der Stadt so eine Lobby haben und man uns vertraut“.

Von Thomas Böger