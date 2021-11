Ilten

Das ist für Ilten eine Zeitenwende: Ortsbürgermeisterin Gisela Neuse (73) hört nach 25 Jahren im Amt auf. Der Beginn ihrer Amtszeit hatte durchaus etwas Karnevalistisches: Bei der Wahl ausgerechnet am 11. 11. 1996 musste das Los die Ortsbürgermeisterwahl entscheiden, weil der FDP-Vertreter weder der SPD-Frau Gisela Neuse noch dem CDU-Mann Manfred Lill seine Stimme geben wollte. Wahlleiter Peter Jungclaus zog vor den Augen zahlreicher Zuschauer schließlich den Zettel mit Neuses Namen aus einem Karton. Auf den Tag genau 25 Jahre später wird nun ihr Nachfolger gekürt – vermutlich ohne Losentscheid.

Per los kam Gisela Neuse vor 25 Jahren in das Amt der Ortsbürgermeisterin. Quelle: Archiv

Neuse hat zwar ihr Leben ganz überwiegend in Ilten verbracht, aber geboren ist sie in Anderten. Erst durch ihre Heirat kam sie 1974 in den zweitgrößten Sehnder Ortsteil. Inzwischen ist die Familie hier heimisch: Auch die beiden Söhne leben mit ihren Familien in dem Dorf, dessen Entwicklung ihre Mutter stark beeinflusst hat. In den zweieinhalb Jahrzehnten ihrer Amtszeit entstanden mehrere neue Wohngebiete, sodass die Zahl der Einwohner von rund 4000 auf jetzt 5200 stieg. Schulen wurden saniert, Kindergärten errichtet und erweitert.

Auch um die Versorgung der Bewohner kümmerte sich die gelernte Fleischfachverkäuferin intensiv: „Als der Edeka-Markt schloss, habe ich ganz viel telefoniert und gekämpft“, erinnert sich die heute 73-Jährige. Am Ende der Bemühungen stand der Einzug eines Discounters in den ehemaligen Edeka-Laden und die Errichtung des kleinen Einkaufszentrums an der Bundesstraße. Von den ursprünglich dort angesiedelten fünf Geschäften haben zwar zwei inzwischen aufgegeben, aber die Flächen würden demnächst von dem Super- und dem Getränkemarkt übernommen, kündigt Neuse an.

Viele bürokratische Hürden

Um das zu erreichen, mussten erst bürokratische Hindernisse überwunden werden, von denen nach Neuses Erfahrungen viel zu viele dem Elan von engagierten Kommunalpolitikern im Weg stehen. In diesem Fall ging es um die Einstufung Iltens als sogenanntes Unterzentrum, in dem eigentlich nur Verkaufsflächen bis zu 800 Quadratmeter zugelassen sind. Erst mit dem Argument, dass durch die Erweiterung der beiden Märkte unter dem Strich ja nicht mehr Verkaufsfläche in dem kleinen Zentrum entstünden, sei die Genehmigung erreicht worden, berichtet die Ortsbürgermeisterin und führt gleich noch ein Beispiel für schwer überwindbare Bürokratie an: „Zehn Jahre hat es gedauert, bis wir die Bushaltestelle dort hinbekommen haben.“

Sie habe „lange gezweifelt, ob ich das wirklich wollte“, schildert Neuse die Zeit vor der Entscheidung für eine Kandidatur. Überredet habe sie schließlich der damalige Sehnder Bürgermeister Bernd Henkel, mit dem zusammen sie später den Umbau des ehemaligen Iltener Rathauses für die Nutzung durch Vereine organisierte.

„Man muss ein Kümmerer sein“

Die SPD des Ortes versprach sich durch sie Stimmengewinne: Als Schützenchefin und Betriebsrätin im Klinikum Wahrendorff war sie vielen Dorfbewohnern bekannt – und machte sich gleich nach der Wahl noch bekannter: Noch im November lud sie alle gut 400 Iltener zwischen zwölf und 25 Jahren zu einer Versammlung ein, bei der die jungen Leute Wünsche an die Politik formulieren konnten.

Es kamen zwar nur etwa drei Dutzend, aber die trugen zahlreiche Wünsche vor, etwa nach einem Jugendcafé oder mehr Sportmöglichkeiten außerhalb der Vereine. „Wir haben vieles erfüllt, nur das Kino nicht“, blickt Neuse zurück und verweist auf den inzwischen schon zweimal eingerichteten Skaterplatz. „Man muss ein Kümmerer sein“, beschreibt sie die Aufgabe einer Ortsbürgermeisterin.

Daran hat sie sich stets gehalten, wenn die Menschen sie ansprachen. Das geschah im Supermarkt ebenso wie auf der Straße. Die Themen reichten von einer auf den Bürgersteig ragenden Hecke über eine zu schwache Beleuchtung bis zu Schulproblemen. Kontakte ergaben sich so reichlich, dass sie ihre anfangs eingeführte Sprechstunde bald aufgab – sie war auch nur schwach frequentiert.

Nie die Lust verloren

25 Jahre sind eine lange Zeit, in die auch große Vorhaben wie die Dorferneuerung oder der Bau des Gefängnisses fielen. Es gab stets viel Arbeit, „aber ich habe zu keinem Zeitpunkt die Lust verloren“, versichert Neuse: „Ich habe viel zurückbekommen, viel gelernt.“ Deshalb danke sie auch „allen, die mir geholfen haben, die vielen Projekte umzusetzen“. Das gelte für politische Mitstreiter ebenso wie für die Verwaltungsmitarbeiter, aber auch für die Unterstützung durch die Familie.

Jetzt will die mehrfache Großmutter es etwas ruhiger angehen lassen, doch so ganz kann sie von der Politik noch nicht lassen: Ihr Ratsmandat will sie vorerst behalten. „Ich habe Angst, dass ich sonst in ein großes Loch falle“, sagt Neuse und kann sich selbst ziemlich gut charakterisieren: „Ich will immer etwas regeln, gestalten, etwas machen.“

Von Thomas Böger