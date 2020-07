Sehnde/Rethmar

Was zunächst nach einem nicht ungewöhnlichen nächtlichen Diebstahl auf einer Baustelle in Sehnde aussah, hat sich letzlich zu einem spannenden Fall inklusive Wohnungsdurchsuchung und Drogenfund entwickelt. Dabei ist es nur einem aufmerksamen Zeugen zu verdanken, dass dieser Diebstahl schnell aufgeklärt werden konnte. Dieser hatte in der Nacht zu Mittwoch gegen 1.15 Uhr beobachtet, wie zwei Personen von einer Baustelle am Borsigring Gegenstände in ein Auto legten und anschließend in Richtung Kläranlage wegfuhren. Er alarmierte die Polizei und fuhr dann mit seinem eigenen Wagen hinterher.

Täterinnen hatten Amphetamine und sechs Mobiltelefone bei sich

Beamte des Polizeikommissariats Lehrte konnten das Fahrzeug schließlich am Kreisel in Rethmar stellen und kontrollieren. Zur Überraschung der Ermittler saßen in dem Auto zwei Frauen im Alter von 31 und 44 Jahren. Im Innern fanden sie vier Pakete Fliesen und zwei Eimer Granitpflastersteine, die offenbar von der Baustelle stammen. Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten aber auch noch Amphetamine, auch bekannt als Aufputschmittel Speed, ein Tablet, eine höhere Summe Bargeld sowie sechs Mobiltelefone. Darüber hinaus war die Fahrerin nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Anzeige

Cannabis in Wohnung sichergestellt

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Hildesheim ist daraufhin die Wohnung der Beifahrerin durchsucht worden, da diese angegeben hatte, dass ihr die Betäubungsmittel gehören. In den Räumen wurden denn auch drei Cannabispflanzen, Amphetamine und ein weiteres Mobiltelefon sichergestellt. Da es sich lediglich um drei und zudem noch kleinere Pflanzen handelt, geht die Polizei von Eigenbedarf aus. „Es ist keine Plantage, die auf einen gewerbsmäßigen Handel hinweist“, sagt Mario Mantei, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes im Polizeikommissariat Lehrte.

Weitere HAZ+ Artikel

Weitere Meldungen von der Polizei und Feuerwehr Sehnde lesen Sie hier im Polizeiticker

Von Oliver Kühn