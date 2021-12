Rethmar

Der Auslöser für den dramatischen Brand eines Einfamilienhauses am Dienstagmorgen in Rethmar steht fest: Zwei Handwerker haben nach Angaben der Polizeidirektion Hannover bei Lötarbeiten an den Heizungsrohren im Dachgeschoss versehentlich die Dämmung in Brand gesetzt. Das Haus wurde dabei völlig zerstört und musste nicht zuletzt zum Schutz der umliegenden Häuser noch während der Löscharbeiten abgerissen werden. Der Schaden beträgt laut Polizei rund 500.000 Euro. Die vierköpfige Familie, die derzeit in einem Hotel untergebracht ist, stehe unter Schock. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei handelt es sich bei den beiden Handwerkern um zwei junge Männer im Alter von 23 und 29 Jahren. Auch diese seien sichtlich geschockt und mit den Nerven am Ende gewesen, als sie das Ausmaß ihres Fehlers sahen, wie Karsten Gurkasch, Pressesprecher der Stadtfeuerwehr Sehnde, berichtete. Von dem Eigenheim in der Straße Bergfeld Nord ist nur noch ein Haufen verkohlter Trümmer übrig geblieben. Vom Hab und Gut der Familie konnte die Feuerwehr nur noch das Auto retten und rechtzeitig von der Ausfahrt schaffen.

Das Feuer habe sich blitzschnell in Wand, Dach und Deckenbereich ausgebreitet, wie Karsten Gurkasch, Pressesprecher der Stadtfeuerwehr Sehnde, berichtet. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Feuerwehrmann leicht verletzt

Die Handwerker hätten sich jedoch vorbildlich verhalten, sofort einen Notruf abgesetzt und erste Löschversuche unternommen, sagt Gurkasch. Doch das Feuer habe sich blitzschnell in Wand, Dach und Deckenbereich ausgebreitet. Die Atemschutztruppe hätten wegen der enormen Hitzeentwicklung die Löscharbeiten im Gebäude abbrechen müssen – und dann sei schnell die Entscheidung gefallen, dass das Haus nicht mehr zu retten sei und abgerissen werden müsse. Denn es seien sämtliche Balken der Erdgeschossdecke sowie alle tragenden Holzbalken in Brand geraten. Ein Feuerwehrmann sei dabei leicht verletzt worden, berichtet Gurkasch.

Der Brand hatte einen fast zwölfstündigen Einsatz ausgelöst. Teilweise waren bis zu 120 Einsatzkräfte von sechs Ortsfeuerwehren mit diversen Fahrzeugen sowie die ebenfalls hinzugerufene Drehleiter der Feuerwehr Lehrte vor Ort. Auch zwei Rettungswagen und ein Notarzt standen parat. Nach dem Alarm dauerten die Lösch- und Aufräumarbeiten am Dienstag bis in die späten Abendstunden gegen 22 Uhr an. Die Ortsfeuerwehr Rethmar hatte zur Sicherheit noch eine Brandwache organisiert.

Von Sachspenden absehen

Die Stadt hat unter dem Verwendungszweck „Brandschaden Rethmar“ ein Spendenkonto für die Familie eingerichtet, dessen Bankdaten auf der städtischen Internetseite unter sehnde.de/brandschadenrethmar zu finden sind. Spendenquittungen können aber nicht ausgestellt werden. Von Sachspenden rät die Stadt derzeit ab, weil die Familie keine Lagermöglichkeiten habe und ihren genauen Bedarf noch nicht kenne. Auf dieser Internetseite solle aber veröffentlicht werden, wann und welche Sachspenden benötigt werden und wer Spenden sammelt.

Von Oliver Kühn