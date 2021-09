Sehnde

Ein 38-jähriger Familienvater aus Hannover ist in Sehnde nach einer Schlägerei ins Visier der Polizei gekommen. Die Polizei nahm ihn und seinen 15-jährigen Sohn fest. Beide müssen sich nun wegen fünf verschiedener Delikte rechtlich verantworten – von Zechbetrug bis zur Trunkenheitsfahrt.

Nach Angaben des Polizeikommissariats Lehrte war der Hannoveraner am Sonntagabend gegen 21.30 Uhr vor einer Kneipe in der Peiner Straße aus bislang ungeklärter Ursache mit einem 21- und einem 22-Jährigen aus Sehnde in Streit geraten. Der 38-Jährige zettelte dann eine Schlägerei an. Er und sein Sohn schlugen demnach mit Fäusten auf ihre beiden Kontrahenten ein und verletzten diese dabei leicht. Danach fuhren Vater und Sohn mit dem Auto davon. Beim Ausparken beschädigten sie noch einen BMW, flüchteten jedoch, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zwei Flaschen Whiskey und sechs Bier

Die mittlerweile alarmierte Polizei konnte das Familienduo aus Hannover aber unweit der Gaststätte festnehmen. Der 38-Jährige stand laut der Beamten unter erheblichem Alkoholeinfluss. Ihm wurde daher eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Dabei beleidigte der 15-Jährige die Polizisten. Doch damit nicht genug: Die Ermittler stellten zudem fest, dass die beiden Beschuldigten ihre Rechnung in der Kneipe über 53 Euro nicht bezahlt hatten. Dort hatte der 38-Jährige zwei Flaschen Whiskey und sechs Biere bestellt.

Nach den polizeilichen Maßnahmen durfte der Vater seinen Sohn aber nicht mitnehmen: Er wurde in die Obhut des Jugendamtes übergeben. Der Vater muss sich nun wegen Zechbetrugs, einfacher Körperverletzung, Trunkenheitsfahrt und Unfallflucht verantworten, der Sohn wegen Körperverletzung und Beleidigung.

Von Oliver Kühn