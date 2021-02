Die beiden Staubaustritte im Holcim-Zementwerk in Sehnde-Höver, die auch über Lehrte-Ahlten niedergingen, haben ein Nachspiel. Das Unternehmen hat einen Nachbarschaftsdialog mit Bürgern und Politik angekündigt, und das Gewerbeaufsichtsamt Hannover hat ein Sachverständigengutachten angeordnet.

Nach Störfällen im Zementwerk: Holcim will mit Bürgern und Politik reden

