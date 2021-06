Bolzum

Wie aus heiterem Himmel war am Sonnabendnachmittag ein Straßenbaum auf einen Kleintransporter gestürzt, als dieser gerade auf der Straße Am Anger in Bolzum unterwegs war. Der Fahrer blieb zum Glück unverletzt, als die Kopfpappel das Dach eindrückte und die Windschutzscheibe splittern ließ. Für die Stadt war es jedoch Anlass, sofort zu handeln: Bei der ganzen Baumreihe wurden die Kronen rigoros gestutzt. „Es bestand Gefahr im Verzug“, unterstreicht Sebastian Wels vom städtischen Fachdienst Stadtentwicklung und Straßen, Grünflächen und Klimaschutz.

Keine Vogelnester gefunden

Denn bei der eingehenden Untersuchung habe man festgestellt, dass die Bruchsicherheit bei einem Großteil der Pappeln nicht mehr gegeben sei. „Bei vielen alten Pappeln bestand die Gefahr, dass diese auch bei geringen Windstärken versagen und abbrechen.“ Da für die nächsten Tage Gewitter mit starken Böen vorausgesagt seien, sei die Stadt gezwungen gewesen, unverzüglich zu handeln.

Um die Windlast zu reduzieren und die Verkehrssicherheit wiederherzustellen, seien die Kopfbäume vom Baubetriebshof deshalb stark beschnitten worden, räumt Wels ein. Bei dem sogenannten Kronensicherungsschnitt sei zwar der komplette Austrieb entfernt, doch darauf geachtet worden, keine bewohnten Vogelnester oder andere Tierarten zu gefährden.

Pappeln von oben her verfault

Der Naturschutzbund Sehnde kritisiert zwar, dass zwei Bäume quasi auf den Stock gesetzt und viel zu tief abgesägt worden seien. Der Rückschnitt sei ansonsten aber in Ordnung, sagt Mitglied Herbert Deters-Eickemeyer: „Nur eine komplette Entnahme wäre zur jetzigen Zeit nicht so schön.“ Das hat die Stadt offenbar auch nicht vor. Sie will die beschnittenen Bäume bis zum Herbst stehenlassen. „Aber dann müssen sie leider weg“, sagt Jutta Ruppel vom Fachdienst.

Denn die Restwandstärke der Kopfpappeln habe teilweise weniger als einen Zentimeter betragen. Den Schaden habe man erst gesehen, nachdem man die Köpfe an zwei Bäumen komplett entfernt hatte. Diese seien in der Vergangenheit offenbar nicht immer fachgerecht beschnitten worden und von oben her verfault. „Das Bruchrisiko ist sehr hoch“, betont Ruppel. „Und ein Unfall reicht ja.“ Mittelfristig sollte die Stadt nach einer anderen Lösung suchen, sagt Deters-Eickemeyer, weil „die Bäume ja nicht jünger werden“.

Lesen Sie auch: Mitmachaktion: Naturschutzbund sucht den ältesten Baum Sehndes

Kein Ersatz auf Gasleitung

Eines steht allerdings schon jetzt fest: Eine vollständige Ersatzmaßnahme wird es an dieser Stelle nicht geben. „Die Bäume stehen teilweise auf einer Gasleitung, dort können wir nichts mehr pflanzen“, betont Ruppel. Sollten die Bäume umstürzen, könnte es passieren, dass die Gasleitung mit den Wurzeln herausgerissen wird.

Darüber hinaus wolle man noch untersuchen, ob in den Bäumen geschützte Tierarten wie Fledermäuse oder die seltenen Eremit-Käfer, auch Juchtenkäfer genannt, leben. Die marode Lindenallee im hannoverschen Berggarten etwa durfte deshalb vor Jahren nicht gefällt werden, die Sanierung hatte die Landeshauptstadt rund 350.000 Euro gekostet.

Von Oliver Kühn