Sehnde

Der Telekommunikationsanbieter Htp kommt seinem Ziel, bis Ende nächsten Jahres alle Sehnder Haushalte mit schnellem Internet zu versorgen, immer näher. Etliche Ortschaften haben bereits die dafür nötigen Glasfaseranschlüsse bekommen. In der Kernstadt verläuft die Vermarktung derzeit allerdings sehr schleppend. Htp hat daher die Aktionsphase, in der ein Hausanschluss für Glasfaser kostenlos ist, daher bis zum 20. August verlängert.

Danach ist eine Beauftragung erst frühestens wieder in zwei Jahren im Rahmen der sogenannten Netzverdichtung möglich. Dann allerdings wird der Hausanschluss nicht mehr kostenlos sein: Denn wer sich später für einen Anschluss entscheidet, muss sich mit 2975 Euro beteiligen.

Htp berät donnerstags im Rathaus

Wer noch unsicher ist oder Fragen zum Glasfaserausbau hat, kann sich an das Htp-Glasfaserteam wenden. Es berät immer donnerstags von 14 bis 19 Uhr im Anbau des Sehnder Rathauses oder bei gutem Wetter vor dem Gebäude. Auch der Vertragsabschluss ist dann möglich.

Obwohl Sehnde die Vermarktungsquote von 40 Prozent noch längst nicht erreicht hat, führt die Gesellschaft DIMAnet ab Montag, 28. Juni, für etwa zwei Wochen Drohnenflüge durch. „Wir wollen vorbereitet sein, damit der Ausbau möglichst schnell beginnen kann, wenn Sehnde die Quote schafft“, sagt Htp-Geschäftsführer Thomas Heitmann. Die Aufnahmen der Drohne seien notwendig, um die Verlegung der Kabel genau zu planen. Die aufgenommenen Bilder würden aber nur zur Detailplanung verwendet und nicht veröffentlicht.

Kabel kommen jetzt in Wirringen, Müllingen und Bilm

In Bolzum und Wehmingen sind die Tiefbauarbeiten für die Glasfaserkabel schon abgeschlossen. Ab Ende Juli wird Htp dort die Anschlüsse in Betrieb nehmen. In Wirringen und Müllingen laufen zurzeit die Tiefbauarbeiten, die Inbetriebnahmen ist für Mitte August geplant. In Bilm haben die Tiefbauarbeiten vor Kurzem begonnen.

Weitere Infos zum geplanten Ausbau gibt es im Internet auf www.htp.net/glasfaser/sehnde.

Von Katja Eggers