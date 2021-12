Ilten

Einige Anwohner der Straße Uhlenflucht sind unzufrieden mit dem Zustand der öffentlichen Grünflächen vor ihren Häusern. Insbesondere vor den Nummern 5 und 7 böte sich den Bewohnern ein „desaströses Naturschauspiel“, heißt es in einem Schreiben an die Stadt, das dieser Zeitung vorliegt. Die Flächen seien in einem „unerträglichen Zustand“.

Stadt verpflichtet sich der biologischen Vielfalt

Die Stadt reagierte auf die Beschwerde und weist darauf hin, dass Grünflächen neuerdings später gemäht werden, damit sich Flora und Fauna besser entwickeln können. Die Veränderungen in der Grünpflege seien eine Auswirkung des Beitritts der Stadt zum Bündnis „Kommunen für biologische Vielfalt“, sagt Gudrun Keller vom Fachdienst Stadtentwicklung und Straßen, Grünflächen und Klimaschutz. Der Rat hatte das am 17. Dezember 2020 beschlossen.

Gudrun Keller: „Die Anwohner sind es ordentlicher gewohnt“

Keller äußert Verständnis dafür, dass dies zunächst zu Irritationen bei den Anwohnern führe – seien sie es doch bislang ordentlicher gewohnt. „Man muss sicherlich auch Einzelfälle prüfen, ob sich diese Methode überall eignet“, gibt Keller zu. „Besonders an Stellen, wo Sichtdreiecke vorhanden sind, geht die Verkehrssicherheit vor.“ Das Gleiche gelte für den Bereich um Schulen und Kindertagesstätten. Das Wohngebiet Uhlenflucht gehört offenbar nicht dazu.

Von Gabriele Gerner