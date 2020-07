Die Ortsgruppe Sehnde des Naturschutzbundes (Nabu) hat jetzt einen eigenen Laden. Verkauft wird in dem neuen Domizil an der Mittelstraße in Sehnde zwar nichts, dafür sollen davor aber künftig Aktionen stattfinden. Die erste ist für Sonnabend, 4. Juli, geplant: Die Mitglieder sammeln Unterschriften zum Volksbegehren Artenvielfalt.