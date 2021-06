Sehnde

Die Stadt Sehnde gehört seit Jahren zu den am stärksten wachsenden Kommunen in der Region Hannover und ist die vom Altersschnitt her gesehen jüngste Stadt. Mehrere Baugebiete haben dazu geführt, dass die Einwohnerzahl in den vergangenen Jahren deutlich auf derzeit über 24.000 Einwohner gestiegen ist – Tendenz steigend. Aber nicht jeder sieht diese Entwicklung positiv. Die Sehnder Ortsgruppe des Naturschutzbundes Deutschland (Nabu) hat jetzt einen Brief ins Rathaus geschickt, in dem das Thema kritisch beleuchtet wird.

In dem an Bürgermeister Olaf Kruse, Ortsbürgermeister Helmut Süß und Godehard Kraft, Leiter des Fachdienstes Stadtentwicklung, gerichteten Schreiben blickt Nabu-Sprecher Holger Klinkert etwa kritisch auf das Baugebiet Maschwiese. Dort sind gerade die Mehrfamilienhäuser Masch-Höfe entstanden. Nördlich davon soll eine weitere Bebauung bis hin zur Chausseestraße entstehen.

Nabu: Wachstum ohne Nachhaltigkeit

„Angesichts der anhaltenden Bodenpolitik der Stadt verurteilt der Nabu weitere Vernichtung von wertvollen Biotopen und Ackerboden aufs Schärfste“, ist in dem Schriftstück zu lesen. Die Ausweisung von Baugebieten in den zurückliegenden Jahren habe immer weitere Flächenversiegelungen nach sich gezogen. Klinkert bezweifelt die städtebauliche Notwendigkeit.

Der Nabu befürchtet außerdem, dass die Infrastruktur, etwa bei den Schulen, nicht nachziehen könne. Er habe in den vergangenen Jahren den Eindruck gewonnen, dass die Stadtentwicklung auf Wachstum ohne Nachhaltigkeit und Angemessenheit angelegt sei, schreibt Klinkert. Er appelliert an die Stadt: „Bitte überdenken Sie diese Vorgehensweise im Lichte der Klima- und Artensterbenproblematik nochmals.“

Dass der Brief eine Umkehr in der Baupolitik der Stadt auslösen könnte, erscheint eher unwahrscheinlich. „Es gibt einen hohen Bedarf an Wohnraum“, hält Bürgermeister Kruse dem Nabu entgegen. Das sehe man allein schon am großen Interesse an Bauplätzen in den Baugebieten, etwa derzeit in Rethmar. „Dort müssen wir losen, um mit der Nachfrage zurechtzukommen.“

Bürgermeister: Stadt muss Bedürfnisse abwägen

Die Bedenken des Nabu beim Thema Flächenversiegelung sieht auch der Sozialdemokrat. „Jedes Bauvorhaben bedingt Flächenversiegelung“, gibt es zu. Aber die Stadt befinde sich hier in einem Spannungsfeld, in dem die Bedürfnisse vieler Menschen gegenüber denen einiger weniger abgewogen werden müssten. Für jede Baumaßnahme werde es zudem Ausgleichsmaßnahmen geben, entweder vor Ort oder an anderer Stelle in der Stadt.

Infrastruktur im Blick

Auch die Leistungsfähigkeit der Infrastruktur habe die Stadt immer im Blick, betont Kruse. „Wenn wir Baugebiete entwickeln, dann so, dass die Infrastruktur mithält.“ Bei den Masch-Höfen gebe es beispielsweise eine neue Kita. Die Entwicklung der Infrastruktur laufe in jeweils passenden Schritten. „Ich behalte das im Auge.“

