Sehnde

In Sehnde begeistern sich immer mehr Menschen für den Naturschutz: Die Ortsgruppe des Naturschutzbundes ( Nabu) wächst und wächst. Innerhalb eines Jahres hat sich die Zahl der Mitglieder auf nunmehr 124 fast verdoppelt. Naturschutz liegt zwar bundesweit im Trend – der Nabu verzeichnet dabei einen jährlichen Anstieg bei den Mitgliederzahlen um rund 7 Prozent. In Sehnde dagegen liegt der Anstieg bei 90 Prozent.

Naturschützer haben damit nicht gerechnet

Mit einem solchen Boom haben die Naturschützer in Sehnde nicht gerechnet, als sie vor gut einem Jahr die Ortsgruppe mit rund 65 Mitgliedern gründeten. „Aber mit unseren Themen und Aktionen treffen wir wohl den Zahn der Zeit – und das freut uns sehr“, sagt Angelika Thomaier, Sprecherin des Nabu Sehnde. Außerdem sei die Gruppe sehr harmonisch, betont Thomaier. „Es geht bei uns alles Hand in Hand. Die Stimmung in der Gruppe ist sehr gut.“

Anzeige

Dabei ist die Ortsgruppe vor allem praktisch aktiv. So wurden etwa 1000 Frühblüher-Blumenzwiebeln an öffentlichen Plätzen in die Erde gebracht, und es gab schon eine große Insektenzählung. Außerdem gab es in diesem Jahr bereits eine groß angelegte Rebhuhnkartierung. Der „Insektensommer“ – eine Aktion aus dem vergangenen Jahr, zu der die Zählung der Insekten gehört – soll demnächst in die zweite Runde gehen.

Weitere HAZ+ Artikel

Mitglieder wollen sich praktisch einbringen

Der Nabu Sehnde informiert aber auch ab und zu an Ständen über Naturschutz. So machten die Mitglieder im vergangenen Jahr in einem Sehnder Neubaugebiet gegen sogenannte Schottergärten mobil und informierten über das Anlegen naturnaher Gärten. Auch Vorträge im Sehnder Gemeindehaus etwa über Fledermäuse oder Wildbienen kamen gut an.

„Wir stellen fest, dass sich die Mitglieder vor allem an praktischen Aktionen beteiligen wollen. Sie wollen sehen, dass etwas passiert“, erläutert Thomaier. Im vergangenen Jahr habe man etwa alte Apfelbäume in Höver abgeerntet und verschnitten. Aus den Äpfeln wurde dann auch gleich Saft gepresst. „Das hat viele begeistert – besonders der frische Apfelsaft.“

Der Naturschutzbund Sehnde verzeichne viel Zulauf gerade von jüngeren Menschen zwischen 30 und 40 Jahren, sagt Thomaier. Und selbst Schüler sind von der Arbeit der Nabu-Mitglieder angetan. So hatten die Schüler der Kooperativen Gesamtschule ( KGS) in einer gemeinsamen Aktion Nistkästen gefertigt. Mitglieder des Nabu begutachteten die Kästen anschließend und beantworteten Fragen der Schüler. Einer der Nistkästen wurde sogar gleich an einem Baum neben dem Klassenraum angebracht. „Die Schüler sind ganz begeistert, dass der Nistkasten jetzt bewohnt ist und sie so viel zum Schauen haben“, freut sich Thomaier.

Zählung der heimischen Insekten startet bald

Durch die Corona-Pandemie mussten auch viele Aktionen und Veranstaltungen des Nabu im Frühjahr ausfallen. Dabei war etwa eine Feier zum einjährigen Bestehen. Einige Aktionen könnten allerdings weitergeführt werden, sagt Thomaier. So will der Nabu jetzt für die Zählung von Insekten werben. „Das könnte auch für Schulkinder in den Ferien eine schöne Aufgabe sein“, so Thomaier. Der Nabu will über die Aktion in den kommenden Wochen informieren.

Wer mit dem Sehnder Naturschutzbund in Kontakt treten will oder Informationen zu den nächsten Aktionen erhalten möchte, kann sich per E-Mail an NABU-OG-Sehnde@gmx.de wenden.

Lesen Sie auch

Von Patricia Oswald-Kipper