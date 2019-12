Köthenwald

Großer Bahnhof im kleinen Köthenwald: Das Klinikum Wahrendorff hat am Freitagnachmittag Richtfest für seine neue Akutklinik am Großen Knickweg gefeiert. Die imposante Richtkrone baumelte dabei allerdings nicht wie sonst üblich über dem fertigen Rohbau, sondern war wegen des Wetters unter dem Dach der künftigen Sporthalle des neuen Klinikums angebracht.

Dort versammelten sich zahlreiche Gäste aus Politik, Rat und Verwaltung sowie beteiligte Handwerker, Architekten, Geschäftspartner und Mitarbeiter, um sich über den Baufortschritt zu informieren und den Rohbau zu besichtigen. Bauleiter Peter Schmidt sprach vom ersten Stock aus zu den Gästen. Er verlas nach altem Brauch erst den Richtspruch, stieß dreimal mit Sekt auf den Neubau an und ließ das Glas dann am Boden der Halle zerspringen.

Das soll Glück bringen: Bauleiter Peter Schmidt hält den Richtspruch und zerschmettert danach ein Glas. Quelle: Katja Eggers

Psychiatrie-Neubau ist ein „Meilenstein“

Wahrendorff-Geschäftsführer Rainer Brase, Staatssekretär Heiger Scholz vom niedersächsischen Sozialministerium, Matthias Wilkening, geschäftsführender Gesellschafter des Klinikums, und Architekt Jan Soltau setzten die Richtfesttradition am Boden fort und schlugen mit Hämmern gemeinsam Nägel in einen Holzbalken.

In seinem Grußwort nannte Scholz den Psychiatrie-Neubau in Köthenwald „einen beeindruckenden Meilenstein, der wesentlich zu einer besseren Versorgung der Patienten beiträgt“. Als einer der größten Anbieter in der Patientenversorgung und Eingliederungshilfe sei das Klinikum Wahrendorff ein wichtiger und verlässlicher Partner des Landes, betonte der Staatssekretär.

Die Richtkrone ist beim Fest unter dem Dach der neuen Sporthalle angebracht. Quelle: Katja Eggers

Heilungsförderndes Umfeld für Patienten

Wilkening zeigte sich in seiner Rede beeindruckt, dass nach der Grundsteinlegung vor einem Jahr nun bereits Richtfest gefeiert werden könne. Der moderne Bau aus Beton müsse nun aber vor allem mit Leben gefüllt werden. Ziel sei es, den Patienten dort in einer schweren Zeit ein heilungsförderndes Umfeld zu bieten. „Der Mensch muss im Mittelpunkt stehen“, betonte Wilkening.

Soltau hob hervor, dass für den Bau des fünfteiligen Gebäudekomplexes mit neun Behandlungsstationen etwa 40 Handwerker täglich 260 Tonnen Material bewegt und fachgerecht eingebaut hätten. Die Arbeiten liegen im Zeitplan, ab Ende 2021 soll das neue Fachkrankenhaus für die Seele bezugsfertig sein. Das Bauprojekt in Köthenwald ist das größte in der Geschichte des Klinikums Wahrendorff. Die Baukosten schlagen mit rund 70 Millionen Euro zu Buche, etwa 48 Millionen Euro übernimmt das Land.

Der Rohbau ist fertig, in den nächsten Monaten folgt der Innenausbau. Quelle: Katja Eggers

304 Plätze in modernem Ambiente

Die neue Akutklinik entsteht auf einer Fläche von rund 28.000 Quadratmetern und wird 304 stationäre und teilstationäre Plätze mit 270 Betten und 34 tagesklinischen Plätzen in modernem Ambiente bieten. Mit der Zentralisierung am neuen Standort können Therapie und Freizeit der Patienten künftig noch individueller geplant werden. Lange Wege entfallen, es soll zudem mehr privaten Raum und viele Rückzugsmöglichkeiten geben. Im Mittelpunkt stehen ein Speisesaal und die Sporthalle, in der das Richtfest gefeiert wurde.

Von Katja Eggers