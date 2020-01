Haimar

Erstmals hat Olaf Kruse in seiner neuen Funktion als Sehndes Bürgermeister ein Grußwort bei einer Jahresversammlung der Stadtfeuerwehr Sehnde gesprochen – und gleich eine gute Nachricht mitgebracht: Der Neubau des Feuerwehrhauses in Haimar soll noch in diesem Jahr beginnen und im nächsten fertiggestellt werden, gab das Stadtoberhaupt bekannt. Darauf warten die Haimarer seit Jahren, denn sowohl in der Einsatzabteilung wie auch bei der Jugendfeuerwehr gibt es Zuwachs.

Der Zeitplan kam gut an, ebenso wie die neue Wärmebildkamera und der Bauplan des Neubaus, den Kruse an Ortsbrandmeister Jürgen Hanne überreichte. Seit fünf Jahren gibt es in Haimar Unmut über die Verzögerung, die nicht zuletzt auf die lange Suche nach einem geeigneten Grundstück zurückzuführen ist. Das derzeitige Feuerwehrhaus aus dem Jahre 1972 ist schon längst zu eng, teils marode und entspricht zudem nicht mehr den rechtlichen Vorgaben. Darüber hinaus müssen sich Frauen und Männer eine Toilette teilen, die sich im selben Raum wie die Küchenspüle befindet.

Drei Neuzugänge bei Jugendfeuerwehr

Dass es ab nächstem Jahr mehr Platz geben wird, freute den Ortsbrandmeister. Denn die aktive Abteilung hat durch einen Neuzugang nun 37 Einsatzkräfte, davon zehn ausgebildete Atemschutzgeräteträger. Aber auch die Nachwuchsarbeit funktioniert: Bei der Jugendfeuerwehr sind drei neue Mitglieder zu verzeichnen, die alle aus der Kinderfeuerwehr kommen, sodass dort nun neun Jugendliche ihr Handwerk lernen. Die Kinderfeuerwehr hat jetzt 13 Mitglieder. Beide feiern in diesem Jahr zudem ein Jubiläum: Die Jugendabteilung wird 40, die Kinderabteilung zehn Jahre alt. Das werde noch mit einigen Aktionen gefeiert, kündigte Jugendwart Lennart Fischer an.

Für die Ortsfeuerwehr Haimar war es mit insgesamt zwölf Einsätzen ansonsten ein eher ruhiges Jahr. Neben fünf Brandeinsätzen, bei dem es sich unter anderem um einen Flächenbrand sowie ein Feuer einer Ballenpresse und eines Stoppelfeldes handelte, leisteten die Ehrenamtlichen etwa Hilfe bei dem Unwetter im Juni. Außerdem wurden die Aktiven noch zu einem schweren Verkehrsunfall in Klein Lobke gerufen.

Erfolgreich war auch die Wettbewerbsgruppe der Ortsfeuerwehr. Neben dem ersten Platz bei den Traditionswettbewerben in Evern und Platz zwei bei den Stadtwettbewerben in Burgdorf konnte sich die Gruppe bei den Regionswettbewerben in Neustadt mit einem dritten Platz die Qualifizierung für den Leistungsentscheid auf Bezirksebene sichern.

Von Oliver Kühn