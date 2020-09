Höver

Einen Einblick in die jüngere Vergangenheit von Sehnde-Höver bietet das neue Heft „Höver: Mehr als Mergel“. Der Verein Unser Höver hat in der inzwischen sechsten Ausgabe wieder viele Themen aus dem Ort aufgegriffen und zusammengetragen.

Einblick in die Schulentwicklung

Dietrich Puhl widmet sich in dieser Ausgabe der Erweiterung des höverschen Schulstandorts. In seinem Text „ Grundschule Höver erneut erweitert“ geht Puhl bis ins Jahr 1922 zurück. Neben vielen Einblicken in die Vergangenheit sind auch die Bemühungen des Ortsrats um das Jahr 2000 für einen weiteren Anbau ein Thema. Mit einbezogen hat Puhl zudem den aktuellen Neubau mit vier Klassenzimmern, einer Mensa sowie Büro- und Funktionsräumen.

Anzeige

Neben der Schulentwicklung hat sich Puhl zudem mit einem ganz besonderen Hobby beschäftigt: dem Malen von Schützenscheiben. Diesem Hobby widmet sich auch Norbert Wachholz, der bereits 2002 seine erste Schützenfestscheibe fertigte. Wachholz muss beim Malen nicht nur auf die unterschiedlichen Größen und Maße der Scheiben achten, sondern auch auf ihre Wetterfestigkeit.

Weitere HAZ+ Artikel

Abschluss der Feuerwehrserie

An die Bombenangriffe im Zweiten Weltkrieg auf Höver erinnert Hans-Georg Falter in dem Heft. Einen besonders schweren Angriff erlebten die Menschen dort am 14. März 1945. Dabei wurden drei Siedlungshäuser am Petersweg zerstört. Wie der damalige Hauptlehrer Friedrich Michelmann die Bombenangriffe erlebt hat, ist ebenfalls beschrieben.

Zudem hat Jürgen Kolleckers seinen umfangreichen Aufsatz zu dem Thema „Von Feuergerätschaften und Spritzenhäusern in Höver“ fortgesetzt. Im dritten und letzten Teil widmet er sich unter anderem den Sirenen der Feuerwehr sowie dem Bau einer Wasserleitung.

Autoren bereiten siebtes Heft vor

Die drei Autoren Hans-Georg Falter, Dietrich Puhl und Reimund Wohlgemuth beschreiben in dem Heft „Höver: Mehr als Mergel“ in loser Reihenfolge höversche Themen und Ereignisse der jüngeren Vergangenheit in Wort und Bild. Das erste Heft ist bereits im Jahr 2017 erschienen, ein siebtes wird bereits vorbereitet.

Die sechste Ausgabe der Schriftenreihe hat zwölf Seiten und ist kostenlos erhältlich. Das Heft liegt in der Heimatstube sowie in einigen höverschen Geschäften aus. Zudem ist es bei den Vorstandsmitgliedern des Vereins Unser Höver zu bekommen. Auf der Internetseite www.unser-hoever.de ist es als PDF-Datei verfügbar.

Von Lisa Höfel