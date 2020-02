Wieder ein Leerstand an der Mittelstraße: Annette Oppenborn macht am Sonnabend, 29. Februar, ihr Geschäft An’nettes Lädchen zu. Zwei Jahre hatte sich die Rethmarerin in Sehndes Innenstadt behauptet, nun zieht sie einen Schlussstrich. Ihr Konzept sei in Sehnde leider nicht angenommen worden. „Ich hatte ganz liebe Kunden, aber habe in manchen Monaten wirklich kein Geld verdient“, bedauert die Geschäftsfrau.

Dabei war sie voller Überzeugung gestartet. Mitte März 2018 hatte Oppenborn in den Räumen des einstigen Geschäfts Lebensart an der Mittelstraße 22 ihr Lädchen für Textilien eröffnet und dort neben Bettwäsche und Socken auch modische Accessoires, Tee und Konfiserieprodukte angeboten. Sie hatte viel Geld in die Einrichtung, in Waren und in Werbung investiert und war überzeugt, dass sie damit in Sehnde eine Marktlücke bedienen würde. „Aber da habe ich mich getäuscht und vor allem auch den Standort unterschätzt“, gibt Oppenborn heute zu.

An der Mittelstraße fehle einfach die Laufkundschaft, es gebe etliche Leerstände. Statt neue Parkplätze einzurichten, habe die Stadt dort verschärft Falschparker kontrolliert. „Als im September der Knöllchenschreiber eingestellt wurde, hatte ich richtig Umsatzeinbußen“, erklärt Oppenborn.

Von ihrem Konzept ist die 47-Jährige immer noch überzeugt. Im hessischen Frankenberg setzt sie es bereits erfolgreich um. Schon im Sommer hatte Oppenborn dort das Textilgeschäft ihrer Eltern übernommen. Sie baut zudem gerade einen Online-Shop auf. Am Sonnabend, 29. Februar, will Oppenborn ihren Kunden von 10 Uhr an noch einmal jede Menge Rabatte gewähren.