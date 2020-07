Sehnde

Es passiert sicher nicht oft, dass Predigten mit einem Text der Hip-Hop-Band Die Fantastischen 4 beginnt, aber in Sehnde war dies nun der Fall. An diesem Sonntag hielt Pastorin Ricarda Schnelle in der Kreuzkirche im Beisein von Kreissuperintendentin Sabine Preuschoff ihren Aufstellungsgottesdienst, in den sie das Fanta-4-Stück „Und los“ einflocht. Am 1. September soll Schnelle, wenn bis zum kommenden Wochenende nicht 20 Einwände von Gemeindegliedern eingebracht werden, eine volle Stelle in der evangelischen Kirchengemeinde Sehnde besetzen. Diese ist gerade durch die Pensionierung des Pastors Uwe Büttner freigeworden.

Den Text der schwäbischen Hip-Hopper verband Schnelle in ihrer Predigt mit der Bibelgeschichte vom großen Fischfang, den Jesus den Fischern Simon, Petrus, Johannes und Jakobus ermöglichte. Das seien die fantastischen Vier, die die Welt retten sollten und eine Vision bekamen. „Und irgendwie hat Jesus ja auch unseren Verein gegründet“, lehnte sie sich an eine Fanta-4-Zeile an. Um die große Vision Kirche kümmere man sich, indem man viele kleine Visionen im Alltag der Gemeinde habe, zog die 35-Jährige eine Parallele.

Anzeige

Pastorin führt drei Gemeinden zusammen

Genau das wolle sie auch in der vor ihr liegenden Zeit tun, schaute Schnelle nach dem Gottesdienst voraus. In den vergangenen zwei Jahren habe sie in der Gemeinde im Probedienst gearbeitet. Jetzt wolle sie auf einer vollen Stelle diese Arbeit fortführen. Dazu gehöre vor allem das Zusammenführen der drei Gemeinden aus Sehnde, Rethmar und Haimar. Zum 1. Januar werden diese nicht nur von einem gemeinsamen Pfarrteam betreut, sondern bilden auch einen gemeinsamen Kirchenvorstand. Die Gemeinden bleiben aber selbstständig.

Weitere HAZ+ Artikel

Ricarda Schnelle hält in der Kreuzkirche ihre Aufstellungspredigt Quelle: Michael Schütz

Schnelle: Kein Gedanke an Weggang

An einen Weggang nach den zwei Jahren Probe habe sie nicht gedacht, sagte Schnelle. „Ich arbeite gern in einer größeren Gemeinde mit Kollegen.“ Nach dem Weggang von Pastor Büttner ist das Pfarrteam mit Schnelle und Kollegin Damaris Frehrking allerdings eher klein. Im Herbst soll eine weitere halbe Stelle ausgeschrieben werden. „Bis dahin müssen wir mit den Kräften haushalten.“ Zum Glück gebe es in Rethmar eine Gruppe von Lektoren, die Gottesdienste gestalten könnten. Die Kasualien wie Beerdigungen und Hochzeiten hätten die beiden Pastorinnen unter sich aufgeteilt. „Das schaffen wir schon“, zeigte sich Schnelle zuversichtlich.

Pastorin will Öffentlichkeitsarbeit stärken werden

In Anlehnung an ihre Predigt sieht Schnelle ihre Arbeit in der Schaffung und Stärkung der Strukturen. „Ich arbeite gern nach innen in die Gemeinde“, gestand sie. Darüber hinaus möchte sie die Öffentlichkeitsarbeit stärken. Beispielsweise wolle sie auf die Bewohner des gerade entstehenden Neubaugebietes in Rethmar aktiv zugehen. Außerdem stünden der Bau des geplanten Familienzentrums und die Sanierung der Rethmarer Pastorenwohnung auf dem Plan.

Über die drei Gemeinden hinaus übernimmt Schnelle, die in Seesen geboren und in Franken und Helmstedt aufgewachsen ist, im kommenden Frühjahr die Ausbildung und Begleitung der ehrenamtlichen Lektoren von der bisherigen Leiterin, der Hämelerwalder Pastorin Iris Habersack.

Lesen Sie auch

Von Michael Schütz