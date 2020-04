An der Hindenburgstraße in Sehnde-Ilten sind am Mittwoch vier sogenannte Schlafampeln in Betrieb gegangen: Sie erwachen nur auf Knopfdruck. Es sind die ersten derartigen Anlagen an einer Regionsstraße. Ortsbürgermeisterin Gisela Neuse bittet Eltern, die Benutzung der ungewohnten Ampeln mit den Kindern zu trainieren.