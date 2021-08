Sehnde

Der misslungene Sirenenwarntag im vergangenen Jahr hat auch die Stadt aufgerüttelt. „Der war ja grandios gescheitert“, sagt Bürgermeister Olaf Kruse (SPD) im Rückblick. Die Verwaltung werde deshalb alle Sirenenstandorte überprüfen und auf eine neue Technik umstellen, die auch Lautsprecherdurchsagen möglich macht – und nimmt dafür 300.000 Euro in die Hand.

Es werde definitiv neue Sirenen geben. Die aktuelle Flutwasserkatastrophe in Westdeutschland, die massive Kritik am Katastrophenschutz ausgelöst hat, habe die Dringlichkeit noch mal betont, aber sonst nichts mit der Entscheidung zu tun. „Das ist für uns nur eine Bestätigung, dass wir uns auf den richtigen Weg gemacht haben“, sagt Kruse.

Die runden Sirenen erinnern ein wenig an einen überdimensionalen Heizpilz. Quelle: Reiner Luck

Derzeit gibt es knapp 30 Sirenenstandorte in der Stadt. Diese müssen nun überprüft werden, denn viele sind nicht auf städtischen Liegenschaften wie etwa auf dem Rathaus, dem Feuerwehrhaus am Borsigring und auf der Kooperativen Gesamtschule installiert, sondern auf privaten Grundstücken und Gebäuden. In vielen Ortschaften wie etwa in Bolzums Mitte gebe es schon keine Sirenen mehr.

360-Grad-Lautsprecher für Durchsagen

Die Stadt kann sich Anlagen mit einem 360-Grad-Lautsprecher vorstellen, um im Notfall die Bevölkerung per Durchsagen informieren und warnen zu können. Denn bei vielen Sirenen sei in der Vergangenheit der Mehrwarnton für Katastrophen abgeschaltet worden, weil die Wartung günstiger ist, erläutert Kruse. „Was nützt Menschen eine Warnapp, wenn sie kein Smartphone besitzen?“, fragt der Bürgermeister. Die Warnapp Nina hatte oft erst sehr verspätet ausgelöst, was dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katas­trophenhilfe geharnischte Kritik eingebracht hatte.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Und die App Katwarn wurde im Umland nach Auskunft der Region Hannover zu diesem Zeitpunkt nur von etwas mehr als 36.000 Menschen genutzt – bei einer Einwohnerzahl von rund 620.000. In den nächsten drei Jahren will Sehnde deshalb jeweils 100.000 Euro in die neue Technik investieren, die auch im Haushalt bereitstünden, sagt Kruse. Eventuell gebe es dann später weniger Standorte als derzeit. Dabei werde auch geprüft, ob Fördermittel in Anspruch genommen werden können.

Erster Warntag war Debakel

Der erste bundesweite Warntag am 10. September vergangenen Jahres war ein Debakel. Sehnde hatte daran nicht teilgenommen – dies war aus technischen Gründen nicht möglich, hieß es. Denn weil im Stadtgebiet nur der Brandschutzton eingestellt sei, hätte der Ton für eine Warnung zum Katastrophenschutz nachgerüstet werden müssen, was kurzfristig nicht möglich war. Schon damals kündigte die Verwaltung aber an, die Sirenen technisch nachzurüsten.

Denn der Warntag, der künftig immer am zweiten Donnerstag im September sein soll, sei ein „wichtiges Zeichen an die Bevölkerung, um diese für die Risiken und Gefahren zu sensibilisieren und den Bevölkerungsschutz in den Köpfen zu verankern.“ Der obligatorische und regelmäßige Probealarm für die Alarmierung der Freiwilligen Feuerwehr in Sehnde jeden dritten Sonnabend im Monat um 11.30 Uhr bleibe bestehen.

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) hatte nach der aktuellen Flutkatastrophe eine Rückkehr der Sirenen gefordert, die vielerorts nach dem Ende des Kalten Krieges abgebaut worden seien.

Von Oliver Kühn