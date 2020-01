Rethmar

Das Dorf Rethmar sagt mit einer neuen Tempoanzeige an der Ortsdurchfahrt Rasern jetzt den Kampf an: Das Gerät steht am östlichen Ortseingang und ist dort nicht zu übersehen. Das neue Messgerät befindet sich in gut zwei Metern Höhe. Autofahrer, die unter Tempo 50 bleiben, werden mit einem lachenden Smiley in Grün empfangen. Für alle, die zu schnell sind, erscheint der Smiley mit einem unfreundlichen Gesicht in Rot und heruntergezogenen Mundwinkeln.

„Wir sind so froh, dass das Gerät nun endlich im Einsatz ist“, sagt Ortsbürgermeister Matthias Jäntsch. Seit Jahren schon drängen der Ortsrat und eine Initiative auf eine Verkehrsberuhigung im Ort. Weil die Stadt für solch eine Tafel kein Geld locker machen wollte, hat der Ortsrat das Gerät nun aus dem eigenen Budget finanziert. 2700 Euro kostete die Tempomessanlage, die Jäntsch zusammen mit der Rethmarer Junggesellschaft aufstellte und Anfang Januar in Betrieb nahm. Das Ortsratsgeld von einem Jahr hätte dafür nicht ausgereicht, gesteht er. Rund anderthalb Jahre habe man für das Gerät sparen müssen.

Junggesellschaft hilft beim Aufstellen des Masts

Zusammen mit der Verkehrsbehörde der Stadt hat der Ortsrat vor einigen Wochen den günstigsten Standort für die Messanlage an der B 65 festgelegt. Der Mast, an dem das mit Solarstrom betriebene Gerät hängt, wurde vom Ortsrat jedoch selbst beschafft. „Den haben wir von einem Bewohner im Ort gespendet bekommen“, erklärt Jäntsch. Der Ortsbürgermeister baute dann über die Weihnachtsfeiertage die Einzelteile des Geräts selbst zusammen. Der Metallpfosten musste aufwendig am Rand des Fußwegs in der Erde verankert werden. „Die Unterstützung im Dorf bei dem Projekt war klasse“, sagt Jäntsch mit Blick auf den Einsatz der Junggesellen.

Die neue Messanlage kommt im Dorf gut an. „Das ist wie ein verspätetes Weihnachtsgeschenk“, sagt Marion Schiller, die sich in einer Bürgerinitiative vor anderthalb Jahren für eine Verkehrsberuhigung im Ort eingesetzt und zusammen mit anderen engagierten Rethmarern mehr als 150 Unterschriften gesammelt hatte. Ihre damalige Forderung nach Tempo 30 auf der B 65 im Dorf hatten die zuständigen Behörden allerdings abgelehnt.

Besonders nachts rasen Autofahrer durch den Ort

Obwohl die Messanlage erst seit ein paar Tagen in Betrieb ist, scheint sie schon zu wirken. „Ich habe den Eindruck, dass die Autofahrer aufmerksamer sind und dann auch abbremsen“, sagt Marion Schiller. Besonders nachts werde durch den Ort gerast, sagt sie: „Und die einzelnen Fahrzeuge sind dann schon sehr laut.“

Das Messgerät dient allerdings nicht nur der Geschwindigkeitsanzeige. „Es erfasst auch Verkehrsdaten“, erklärt Jäntsch. Alle Fahrzeuge, die schneller als 15 Kilometer pro Stunde fahren, werden registriert. Jäntsch will die Anlage betreuen und die Daten in Abständen auswerten. „Da gibt es einen Chip, den man auslesen kann“, sagt der Ortsbürgermeister. Er erhofft sich, anhand der Daten auch eine Zunahme des Verkehrsaufkommens nachweisen zu können. Das sei wichtig, um eine Verkehrsberuhigung im Ort vielleicht doch noch umsetzen zu können. Er fordert aber zusätzlich zur Messanlage den Einsatz des mobilen städtischen Blitzers. „Manche bremsen einfach erst, wenn sie zur Kasse gebeten werden“, sagt er.

Ortsrat Ilten hat ebenfalls Interesse an Tempomessgerät

Während an der Bundesstraße 65 Richtung Osten in den Peiner Dörfern Mehrum und Schwicheldt schon lange Tempoanzeigen stehen, ist Rethmar mit seinem Messgerät im Sehnder Stadtgebiet ein Vorreiter. „Es gibt aber auch schon Interesse im Ortsrat in Ilten“, sagt Jäntsch.

Von Patricia Oswald-Kipper