Eine Vikarin unterstützt seit Monatsbeginn das Pastoren-Team der Gesamtkirchengemeinde Sehnde, Rethmar und Haimar. Laura Wolkenhauer soll aber auch in Ilten und in Lehrte-Ahlten eigesetzt werden.

Seit Monatsbeginn ist Laura Wolkenhauer als Vikarin in der Sehnder Kirchengemeinde tätig. Dabei ist sie unter Anderem in der St. Katharinen-Gemeinde in Rethmar im Einsatz. Quelle: privat / Samantha Franson (Archiv)