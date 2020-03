Hilfe in Zeiten der Corona-Krise: Der Sehnder Student und CDU-Ratsherr Sepehr Sardar Amiri hat einen Einkaufsdienst ins Leben gerufen, der für Ältere und Kranke Erledigungen übernimmt. 70 Freiwillige haben sich bereits gemeldet.

Sepehr Sardar Amiri verteilt Infozettel zum neuen Einkaufsdienst in Apotheken wie hier in Ilten, aber auch in Supermärkten und Arztpraxen. Quelle: Mara-Ann Meeuw