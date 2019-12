Sehnde

Die ILEK-Börderegion (Integrierte ländliche Entwicklungskonzepte) hat eine neue Ausgabe ihrer digitalen „Börde-News“ vorgelegt. Dabei hält der Zusammenschluss der Stadt Sehnde und der Nachbargemeinden Algermissen, Harsum und Hohenhameln sowohl einen Rückblick über das abgelaufene als auch eine Vorschau auf das nächste Jahr. Die vier Kommunen arbeiten seit 14 Jahren zusammen, denn „wir haben eine gemeinsame Vision davon, wie wir unsere Region mit vereinten Kräften noch lebenswerter machen“, äußert sich etwa Sehndes Fachdienstleiter Godehard Kraft.

Gemeinsame Verkehrsüberwachung

Kräfte bündeln und Synergien nutzen ist dabei ein Leitmotiv des „Bördeversums“, wie die Herausgeber ihre Region nennen – etwa die gemeinsame Verkehrsüberwachung seit diesem Sommer. So haben die Mitglieder etwa eine Personalstelle bei der Stadt Sehnde geschaffen, die den ruhenden Verkehr in allen vier Kommune überwacht. Das Stundenkontingent wird ebenso wie die entstehenden Kosten anteilig unter den vier Kommunen aufgeteilt, die Einnahmen verbleiben in der Kommune, wo sie jeweils anfallen. Ferner soll auch eine gemeinsame Börde-App entstehen, die die kulturellen und touristischen Angebote kommunenübergreifend vernetzten soll und verzeichnet, wo etwa Radwege verlaufen.

Aber auch das wieder instand gesetzte ehemalige Feuergerätehaus mit Schlauchturm in Höver oder das kurz vor der Fertigstellung stehende HiFi-Museum auf dem Gelände des Hannoverschen Straßenbahn-Museums in Wehmingen finden in der inzwischen siebten Ausgabe der Börde-News Erwähnung. Ebenfalls wird das Projekt Gutklima in Bolzum thematisiert, bei dem modellhaft Klimaschutzideen für den Alltag entwickelt und umgesetzt werden, um ein gutes soziales Klima im Dorf sowie ein aktives und lebendiges Dorfleben zu schaffen – und das als Vorbild für andere Dörfer dienen soll. Im nächsten Jahr soll es einen Fotowettbewerb unter dem Motto „Was ist typisch bördisch?“ geben.

Die neue digitale Ausgabe der Börde-News ist im Internet auf www.ilek-boerderegion.de zu finden, dort gibt es auch weitere Informationen und Veranstaltungshinweise.

Von Oliver Kühn