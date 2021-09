Sehnde

Die Stadt hat ein neues Schiedsteam. Insgesamt vier Schiedspersonen kümmern sich um die Schlichtung bei streitigen Rechtsangelegenheiten, um eine gütliche Einigung zu erreichen. Wer in Zukunft Streitigkeiten im kleinen Rahmen lösen will, trifft neben bekannten Gesichtern auch auf neue: Künftig wollen auch Hartmut Pick aus Sehnde und Heike Huth aus Rethmar helfen, verhärtete Fronten aufzulösen. Neu dazu kommt noch Nicole Barnstorf aus Gretenberg, während Werner Klose aus Höver bereits ein alter Hase ist.

Alle sind bereits vom Amtsgericht in Lehrte verpflichtet worden. Während einer Schlichtungsverhandlung muss die Schiedsperson stets unparteiisch und verschwiegen sein. Sie ist kein Schiedsrichter und wird auch keine Entscheidung treffen. „Vielmehr soll die Schiedsperson darauf hinwirken, dass die streitenden Parteien zu einer für beide Seiten akzeptablen Lösung finden“, heißt es aus dem Fachdienst Ordnung und Recht. Frei nach dem Motto: Bei einem Streit muss es keine Sieger und Verlierer geben. „Das ist ein großer Vorteil des Schlichtungsverfahrens gegenüber einem Gerichtsurteil.“

Gerichtsverfahren verhindern

Gerichtsverfahren mit allen Mitteln zu verhindern, ist auch der Antrieb von Neuzugang Heike Huth. „Ich mache das Ehrenamt, weil ich glaube, dass es wirklich etwas bewegen kann“, sagt die 63-Jährige. „Ich will Probleme auf einfachem Weg lösen und die Gerichte entlasten.“ Dafür ist sie fortan in Rethmar, Evern, Haimar und Dolgen zuständig.

Für ihren Einsatz ist Huth gut geeignet. Sie ist seit mehr als 25 Jahren im Business Coaching aktiv und hat schon bei so mancher sturen Person die Einstellung in eine neue Blickrichtung verändert. „In dieser Branche habe ich oft mit Alltagsproblemen zu tun.“ Dabei habe sie zahlreiche Techniken der Mediation erlernt, die sie nun in ihr neues Amt einfließen lassen möchte. „Statt Sieger und Verlierer zu küren, möchte ich die Menschen wieder ins Gespräch bringen“, erklärt die Rethmarin.

Gegen mehrere Bewerber gewonnen

Im Vorfeld sei ihre Motivation für den Job auf Herz und Nieren geprüft worden – schließlich hat ihr Handeln rechtliche Konsequenzen für alle Beteiligten. Denn der Vergleich vor dem Schiedsamt ist ähnlich vollstreckbar wie das Urteil eines Gerichts und hat 30 Jahre Gültigkeit. Und bestimmte zivilrechtliche Klagen etwa im Nachbarrecht oder bei leichten Straftaten sind erst zulässig, wenn dies nicht gelingt.

Hartmut Pick aus Sehnde kümmert sich nun um Streitigkeiten in Gretenberg, Klein Lobke und Sehnde. Quelle: Stadt Sehnde

Lebenserfahrung ein wichtiges Gut

Neu ist auch Hartmut Pick. Der Sehnder hat beruflich viele Jahre politiknah auf Landes- und Bundesebene gearbeitet und ist seit mehr als 20 Jahren in einer energiewirtschaftlichen Industriebranche tätig. Demnächst will sich auch Nicole Barnstorf um die kleinen Gefechte kümmern, die die Bürger Sehndes untereinander austragen. Sie hat einen Pferdehof mit aufgebaut und freut sich besonders, wie sich Menschen im Umgang mit den Tieren ihr eigens Verhalten bewusster machen – und dies könne man auch auf andere Lebensbereiche übertragen.

Nicole Barnstorf aus Gretenberg wird in Bolzum, Müllingen, Wirringen, Wassel und Wehmingen tätig. Quelle: Stadt Sehnde

Ärger gibt es genug – davon kann Werner Klose ein Lied singen. Er ist bereits seit elf Jahren Schiedsmann und arbeitet auch im Vorstand der Schiedsamtsvereinigung Hannover Bückeburg mit. Der Höveraner wird oft bei Streitigkeiten in Höver, Bilm und Ilten gerufen. „Ich freue mich einfach, Menschen trotz Schwierigkeiten zu einer Einigung zu bringen.“ Das funktioniere meistens gut: Bisher habe er nur selten eine Angelegenheit ans Gericht weitergeben müssen.

Werner Klose hat bereits Erfahrung und betreut weiterhin die Orte Bilm, Höver und Ilten. Quelle: Stadt Sehnde

Hund auf Schiedsmann losgehetzt

In vielen Fällen ende die Schlichtung auch positiv. „Da haben sich zwei Frauen nach zwei Stunden plötzlich in den Arm genommen und wollten mit mir ein Eis essen“, sagt er mit einem Schmunzeln. Manchmal wird es aber auch ungemütlich: Einmal sei er beim Zustellen der Post vom Schiedsamt ein Hund auf ihn losgehetzt worden.

Von Niklas Borm