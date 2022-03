Sehnde

Groß, hell und modern: Sehndes neues Sportzentrum hat am Sonnabend jede Menge Lob eingeheimst. Die Stadt hat den Sehnderinnen und Sehndern den Hallenkomplex an der Chausseestraße bei einem Tag der offenen Tür präsentiert – die offizielle Eröffnung mit symbolischer Schlüsselübergabe war Ende Januar pandemiebedingt mit nur wenigen Vertretern aus Politik und Verwaltung über die Bühne gegangen. Nun strömten die Besucher scharenweise in das neue Zentrum.

Weil stets nur eine bestimmte Anzahl an Menschen in die Hallen durften, bildeten sich an den Eingängen mitunter kleine Warteschlangen. Im Inneren war die Begeisterung groß. Die Besucher waren von Sehndes neuem Sportzentrum durchweg angetan. Viele trainieren dort bereits mit ihren Sportvereinen. Zu den Hauptnutzern gehört zudem die Kooperative Gesamtschule (KGS) Sehnde.

Einfach mal ausprobieren: Beim Ruderverein für das Große Freie Lehrte/Sehnde versuchen sich die Besucher am Ergometer. Quelle: Katja Eggers

Neue Halle begeistert Jung und Alt

Der elfjährige Moritz hat dort schon Schulsport gehabt. „Die Halle finde ich sehr gut, die Kletterwand ist super, und ich mag auch die Taue und die Ringe“, sagte der KGS-Schüler. Moritz trainiert in dem neuen Sportzentrum zudem mit dem TVE Sehnde Trampolinspringen.

Auch seine Trainerin Annika Willeke war für die neue Halle voll des Lobes. Die Halle sei hell und freundlich und biete viel Platz. „Jedes Feld hat seine eigene Musikanlage, und der Boden federt super nach“, sagte sie. Weil die Metallverstrebungen der Deckenkonstruktion zu niedrig angebracht seien, könnten Wettkämpfe auf hohem Niveau in der Halle allerdings leider nicht stattfinden, bedauerte Willeke.

Christa Schulz zeigte sich besonders begeistert von dem neuen Gymnastikraum, in dem sie mit dem TVE nun regelmäßig trainiert. „Da gibt es eine Spiegelwand und einen sehr schönen Fußboden“, hob die 82-Jährige hervor.

Vereine laden zum Mitmachen ein

Bei manchen Vereinen kam denn auch ein wenig Neid auf. „Die Halle ist natürlich toll, bietet viele Möglichkeiten und ist viel größer und heller als unsere Halle in Bolzum“, sagte etwa Thomas Heide-Steenbeck von der Tischtennissparte des SV Bolzum. Auch das Klima lasse sich in der neuen Halle sicher optimal regeln, sodass es dort im Winter nicht zu kalt und im Sommer nicht zu heiß werde.

Im Obergeschoss: Matthias Klein (links) spielt mit Keith Strajan (15) eine Partie Schach. Quelle: Katja Eggers

Der SV Bolzum hatte beim Tag der offenen Tür aber zumindest einen Gastauftritt. In der großen Vierfeld-Halle hatten die Sportler ihre Platten aufgebaut und luden die Besucher zum Tischtennis zum Mitmachen ein. Wer wollte, konnte sich beim TVE zudem im Handball versuchen, beim Ruderverein am Ergometer in die korrekte Rudertechnik einführen lassen oder beim SV Gretenberg eine Partie Schach spielen. „Wir haben auch schon den ersten Jugendlichen angeworben“, erklärte der Vorsitzende Matthias Klein erfreut.

Daten und Fakten zum neuen Sportzentrum Sehndes neues Sportzentrum verfügt über zwei Hallen: Eine große Vier-Feld-Halle mit einer Tribüne mit 400 Sitzplätzen und über eine kleinere Zwei-Feld-Halle mit 200 Sitzplätzen. Dazu gehören jeweils angrenzende Geräteräume, Umkleiden, Duschen und WCs sowie Regieräume. Darüber hinaus gibt es ein Foyer, eine Teeküche, einen Gymnastikraum und einen Sport-Theorie-Raum. Die neue Sportstätte auf dem knapp 30.000 Quadratmeter großen Grundstück an der Chausseestraße hat flächendeckendes WLAN, eine Zentrallüftungsanlage für einzelne Bereiche und Fußbodenheizung in den Hallenbereichen. Für Barrierefreiheit sorgen ein taktiles Leitsystem sowie hindernisfreie und schwellenlose Erschließungswege im Außen- und Innenbereich, automatische Türöffnungen sowie behindertengerechte Umkleiden und WC-Räume.

Zuschauer sehen Turnen, Tanz und Kampfkunst

Überhaupt hatten Sehndes Sportvereine für den Tag der offenen Tür ein buntes Programm aus sportlichen Darbietungen, Musik und Mitmachaktionen zusammengestellt und präsentierten sich darüber hinaus an Infotischen. Von der Tribüne aus verfolgten die Zuschauer unter anderem Tanzdarbietungen, Turnen, Trampolinspringen, japanische Selbstverteidigung des Vereins Aiki Dojo und den philippinischen Stockkampf Arnis. Zur Eröffnung hatte das Blasorchester des TVE einen zünftigen Marsch und aus Solidarität mit der Ukraine deren Nationalhymne gespielt.

Japanische Selbstverteidigung: Der Verein Aiki Dojo Sehnde stellt sich vor. Quelle: Katja Eggers

Sehndes Bürgermeister Olaf Kruse (SPD) ging in seiner Eröffnungsrede noch einmal auf die Historie des neuen Sportzentrums ein. Die Zuhörer erfuhren zudem, dass der rund 18,5 Millionen Euro teure Bau des neuen Sportzentrums dringend als Ersatz für die im Juni 2016 abgebrannte Turnhalle an der Waldstraße benötigt wurde. Als Folge hatte der Schul- und Vereinssport nur noch stark reduziert stattfinden können. Die Planungs- und Bauphase des neuen Sportzentrums hatte schließlich etwa zwei Jahre gedauert.