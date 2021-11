Sehnde

Die Stadt hat nun den Termin für den Neujahrsempfang im nächsten Jahr festgelegt: Er ist am Freitag, 21. Januar, und beginnt um 19 Uhr im Forum der Kooperativen Gesamtschule Sehnde (KGS), Am Papenholz 11. „Ich hoffe, Corona spielt mit“, sagt Bürgermeister Olaf Kruse angesichts der steigenden Inzidenzzahlen. Der Empfang in Sehnde ist anders als in vielen Kommunen: Dazu sind nicht nur eingeladene Gäste aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft und öffentlichem Leben, sondern alle interessierten Bürger willkommen.

In diesem Jahr war der Neujahrsempfang pandemiebedingt noch ausgefallen, im Vorjahr waren 400 Gäste dabei. Aber bereits jetzt sei schon klar, dass die Veranstaltung unter der 2-G-Regel stattfinde, damit die mögliche Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht zu stark eingeschränkt werden müsse, teilt die Stadt mit.

Das Programm für den Empfang steht allerdings noch nicht fest. Sicher ist nur, dass die Stadt dort traditionell Ehrenamtliche für ihr bürgerschaftliches Engagement auszeichnet. In diesem Jahr war das coronakonform erst im April im Rathaus möglich geworden. Und Kruses Neujahrsrede, normalerweise vor vielen Gästen, war nur digital auf Youtube im Internet zu sehen.

Von Oliver Kühn