Die Landesschulbehörde hat drei Abordnungen von Lehrern der Kooperativen Gesamtschule (KGS) Sehnde an die Oberschule (OBS) in Hämelerwald zurückgenommen. Grund sei die Versetzung eines Lehrers von außerhalb der Region. An der KGS können nun wieder neun von 17 zwischenzeitlich abgesagten Lehrer-AGs stattfinden.