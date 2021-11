Sehnde

Die Grünen im Rat der Stadt Sehnde waren die Gewinner der Kommunalwahl. Sie hatten im September 14,9 Prozent der Stimmen geholt – ein Plus von 6,6 Prozent im Vergleich zur Wahl vor fünf Jahren. Damit konnte die Partei die Anzahl ihrer Mandate von drei auf fünf fast verdoppeln. Nun hat sich die Fraktion neu aufgestellt und dabei deutlich verjüngt. Nur an der Spitze ändert sich nichts: Der langjährige Vorsitzende Günter Pöser (63), von Beruf Sozialbetriebswirt, ist einstimmig in seinem Amt bestätigt worden. Als Stellvertreter wurde Neuling Sandy Steve Choitz (47), Polizeibeamter aus Ilten, gewählt.

Pöser freut sich über gleich drei neue Mitstreiter in der Fraktion und vor allem über die neue Generation, die sich kommunalpolitisch engagieren will. Die eine ist seine Tochter Jana Bertram (35), von Beruf Erzieherin. Dazu kommt außer Choitz noch Jan-Ralf Pfalzer (44), gelernter Orthopädietechniker-Meister. „Alle drei sind Newcomer auf dem politischen Parkett“, verdeutlicht Pöser. Als Fünfter im Bunde ist der erfahrene Ratsherr Wilfried Brauns (70), pensionierter Versicherungsangestellter, mit im Boot.

Ziel: Sehnde bis 2030 klimaneutral

Die Fraktion will den Schwerpunkt erwartungsgemäß auf umweltpolitische Themen und den Klimaschutz legen und hat auch schon konkrete Vorstellungen – nämlich dass Sehnde bis zum Jahr 2030 klimaneutral wird. „Das ist ein ambitionierter, aber möglicher Weg“, meint Fraktionssprecher Jan-Ralf Pfalzer.

Für die konstituierende Sitzung des neuen Rats am 4. November haben die Grünen deshalb schon jetzt eine Forderung: Sie wollen für die kommende Legislaturperiode einen weiteren Ausschuss „Klima/Umweltschutz und Grünflächen“ einrichten. „Nun können die anderen Parteien im Rat zeigen, wie ernst sie das Thema Umwelt- und Klimaschutz nehmen oder ob dieser Themenkomplex nur von ihnen im Wahlkampf bedient wird“, gibt sich Pfalzer kämpferisch.

Aufgabenschwerpunkte für den Ausschuss könnten etwa die Förderung und Erhaltung von Landschaftsschutz- und Erholungsgebieten sein, Bau- und Siedlungspolitik sowie Stadtplanung, wenn diese landschaftspflegerische Ausführungspläne beinhalten. Dazu kämen nach Ansicht der Grünen auch Angelegenheiten der Realverbände, der Landwirtschaft und Forsten sowie des Jagd- und Fischereiwesens, aber auch Wertstoffsammelhöfe und -plätze. „Wir sehen in der Thematik einen erheblichen Handlungsbedarf und eine Aufgabenfülle, dass es einen eigenen Ausschuss rechtfertigt“, argumentiert Fraktionschef Pöser.

Die Bildung eines solchen Ausschusses würde der Aktualität und Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit Rechnung tragen. Der Zuschnitt des Ausschusses sollte zwischen Rat und Verwaltung abgesprochen werden.

Von Oliver Kühn