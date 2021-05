Evern

War es ein Schwäche- oder Krankheitsanfall oder eine Fahrt unter Alkoholeinfluss? Das Polizeikommissariat Lehrte ermittelt derzeit in einem noch nicht geklärten Fall von Fahrerflucht in Evern in der Nacht zu Sonntag – und diversen Sachbeschädigungen. Nach Angaben eines Polizeisprechers war der Fahrer eines Nissan Primera gegen 2.45 Uhr aus Lehrte kommend auf der Jägerstraße unterwegs, als er offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Am Ortseingang von Evern kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr zunächst eine Warnbake. Anschließend prallte der Nissan noch gegen einen Stromkasten sowie ein Verkehrszeichen und kam erst auf der gegenüberliegenden Straßenseite zum Stehen.

Fahrzeugteile abgefallen

Durch den Lärm waren Anwohner auf den Unfall aufmerksam geworden und alarmierten die Polizei. Die Zeugen konnten beobachten, dass der Fahrer danach unerlaubt von der Unfallstelle flüchtete und nahmen zudem auffällige Schleifgeräusche an dem Nissan wahr. Die Polizei fand an der Unfallstelle diverse Fahrzeugteile, die offensichtlich beim Überfahren der Bake und dem Zusammenstoß mit dem Stromkasten und dem Verkehrszeichen vom Fahrzeug abgefallen waren.

Die Ermittlungen führten die Polizei schließlich am Sonntagmorgen zu dem Unfallfahrzeug, das in der Nähe geparkt war – und die gefundenen Fahrzeugteile konnten diesem eindeutig zugeordnet werden. Nach Angaben des Polizeisprechers war das Auto vorn so stark beschädigt, dass von einem Totalschaden ausgegangen werden müsse. Die Ermittlungen zum Fahrer dauern noch an. Ob der Stromkasten in seiner Funktion beeinträchtigt wurde, ist derzeit nicht bekannt.

Von Oliver Kühn