Rethmar

Die Tische und Stühle stehen bereit, die großen Sonnenschirme sind aufgespannt, die Lichterketten hängen, und die neuen Pflanzenkübel sind bestückt. Auf dem Gutshof Rethmar ist alles startklar für die Öffnung von Terrasse und Biergarten. „Wir hoffen, dass die Zahlen so niedrig bleiben“, sagt Juniorchef Matthias Digwa. Denn da die Inzidenz bis Dienstag an fünf aufeinander folgenden Werktagen unter 100 geblieben ist, ist auch in der Region Hannover Außengastronomie ab Donnerstag wieder erlaubt.

Digwa hat die Zahlen genau im Blick. Er scharrt förmlich mit den Hufen, denn die Gastronomie musste wegen des erneuten Corona-Lockdowns mehr als sechs Monate lang dicht bleiben. „Das war schlimm, zumal wir die Hilfsgelder immer noch nicht in vollem Umfang bekommen haben und Personal in Kurzarbeit schicken mussten“, berichtet Digwa. Nun hat er einige Mitarbeiter zurückgeholt. Andere hätten mittlerweile jedoch die Branche gewechselt und seien unter anderem im Impfzentrum Hannover im Einsatz.

Gäste können sich vor Ort auf Corona testen

Digwa hat den Lockdown genutzt, um einen Lieferdienst anzubieten und den Betrieb auf Vordermann zu bringen. „Auf so einem alten Gutshof gibt es ja eigentlich immer was zu tun, und wenn man fertig ist, fängt man wieder von vorne an“, sagt Digwa. Schon im vergangenen Frühjahr hatte der Juniorchef den Außenbereich erweitern lassen. Nun hat er Terrasse und Biergarten erneut aufgestockt – insgesamt haben dort jetzt 250 Gäste Platz.

Neues Eingangstor: Wer auf den Gutshof Rethmar will, muss sich unter dem Holzdach anmelden und einen negativen Corona-Schnelltest vorweisen. Quelle: Katja Eggers

Während der Außenbereich in der Vergangenheit offen gestaltet war, ist die Fläche nun von Blumenkübeln umgeben. Wer hinein möchte, muss durch das neue Holztor. Digwa nennt es augenzwinkernd „unsere Corona-Hütte“. Die Handwerker bringen dort in diesen Tagen noch die letzten Dachziegeln an. Zu Öffnungszeiten wird dort ein Mitarbeiter den Einlass kontrollieren. Der Zugang ist nur mit einem gültigen negativen Corona-Test möglich. Digwa hat zudem 500 Schnelltests besorgt. Gäste können sich zum Preis von 7 Euro unter Aufsicht direkt vor Ort testen. Geimpfte und Genesene müssen entsprechende Nachweise vorlegen.

Schirme und Heizstrahler schützen vor Regen und Kälte

Im Außenbereich gelten die bekannten Hygiene- und Abstandsregeln. „Aktuell dürfen ein Haushalt und zwei weitere Personen an einem Tisch sitzen“, erklärt Digwa. Geöffnet ist bis zur Sperrstunde um 23 Uhr. Es gibt Getränke und auch Speisen. Obwohl das Wetter in den nächsten Tage nicht allzu gut sein soll, ist Digwa optimistisch. „Wir hoffen einfach, dass die Leute nach so langer Zeit auch bei schlechtem Wetter zu uns kommen“, sagt er. Nass werden müsse auf dem Gutshof wegen der großen Schirme niemand, zudem gebe es leistungsstarke Heizstrahler, und vor dem Kornspeicher sitze man ohnehin geschützt. Einige Gäste hätten bereits Plätze reserviert.

Apart Hotel Sehnde und Park Hotel Bilm warten auf grünes Licht

Im Apart Hotel Sehnde stehen die Mitarbeiter ebenfalls in den Startlöchern. Bislang durfte das Hotel lediglich die Hausgäste bedienen. Doch mit Aussetzen der Bundesnotbremse in der Region werde man die Außengastronomie für alle öffnen, erklärt Empfangsmitarbeiter Arda Aktas.

Die Inzidenz wird auch im Park Hotel in Bilm genau beobachtet. „Weil die Zahlen zuletzt noch sehr schwankten, haben wir uns entschieden, unsere Terrasse im Park für Gäste erst ab dem 1. Juni aufzumachen“, sagt Mitarbeiterin Selina Behrens. Es müsse zudem erst noch genau geregelt werden, wie das mit den Tests laufen solle.

Von Katja Eggers