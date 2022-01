Sehnde/Ilten

Nach dem Betreiberwechsel zur Abfuhr der gelben Säcke im Umland gibt es aus vielen Kommunen Beschwerden über nicht abgeholte Beutel. Anfang des Jahres hat der Abfallentsorger RMG Rohstoffmanagement GmbH mit Hauptsitz im hessischen Eltville den Transport von Remondis übernommen. In den ersten beiden Januarwochen seien in Sehnde aber nur zwei Beschwerden aus zwei Straßenzügen in Ilten bei der Stadt eingegangen, berichtet Sprecherin Ines Raulf. „Es kann mal sein, dass einzelne Säcke liegenbleiben, aber große Probleme gibt es nicht.“

Eventuell könne es daran gelegen haben, dass Remondis die gelben Säcke immer verhältnismäßig spät abgefahren habe, RMG jetzt aber sehr früh. Auch habe es Beschwerden gegeben, dass die neuen gelben Beutel in den Supermärkten noch nicht vorhanden gewesen seien, doch dies sei inzwischen behoben.

Säcke müssen bis 7 Uhr an Straße stehen

Das Unternehmen selbst bezeichnet seinen Start in der Region Hannover als einen „erfolgreichen Auftragsbeginn mit kleineren Anfangsschwierigkeiten“. „Das ist ein großer Auftrag, kleine Irritationen gibt es anfangs immer“, sagt Sprecher Marius Schröder. Auf diesem ansonsten erfolgreichen Start wolle man sich jedoch keinesfalls ausruhen. Mit jeder weiteren Abfuhr würden sich die Mitarbeiter auch zunächst unübersichtliche Stellen dauerhaft einprägen können. Die Sehnder sollten ihre gelben Säcke deshalb bis spätestens morgens um 7 Uhr am Straßenrand bereitstellen.

Sollten doch einzelne Stellen übersehen werden, können sich Betroffene per E-Mail an gelber-sack.hannover@rmg-gmbh.de oder über die Service-Hotline (08 00) 4 00 60 05 an RMG wenden.

Von Oliver Kühn