„Endlich wieder ins Wasser“, ruft Fynn Bunke und streckt beim Betreten des Sehnder Waldbades vor Freude die Hände in die Höhe. Der Langenhagener und sein Kumpel Kevin Rössel aus Sehnde haben am Freitag zu den ersten Besuchern nach der Corona-Zwangspause gehört. Dass im Bad wegen der Pandemie strenge Abstands- und Hygieneregeln galten, störte die beiden nicht.

„Ich habe früher in Sehnde gewohnt und war jedes Jahr beim Anbaden dabei, und diese Tradition setzte ich fort – auch unter Corona-Bedingungen“, betonte Bunke. Auch seine Mutter Sascha und seine Schwester Anna Lea genossen den ersten Tag der Freibadsaison im Waldbad sichtlich. „Es ist einfach schön, hier wieder schwimmen zu können“, sagte Sascha Bunke.

Ein- und Ausgang sind getrennt, ein Infrarotzähler registriert die Besucher beim Betreten und Verlassen des Bades. Quelle: Katja Eggers

Infrarotzähler registriert Besucher am Ein- und Ausgang

Das Becken hatten Mutter und Tochter an diesem Nachmittag fast für sich allein. In den ersten eineinhalb Stunden kamen nur wenige Besucher ins Bad. Schwimmmeister Frank Marutschke zählte an der Kasse gerade einmal 15 Gäste. Wie viele Besucher sich zeitgleich im Waldbad befanden, konnte er jederzeit sagen. Denn sowohl am Eingang als auch am Ausgang mussten die Besucher durch eine Lichtschranke und wurden von einem Infrarotzähler registriert.

Die geringe Besucherzahl führt Marutschke allerdings weniger darauf zurück, dass Besucher sich wegen Corona möglicherweise noch nichts ins Bad trauten. „Das könnte natürlich sein, aber ich glaube, dass es vor allem an der noch sehr niedrigen Wassertemperatur liegt“, vermutete der Schwimmmeister. Bei nur 17,3 Grad Celsius würden auch ohne Corona nur wenige Besucher ins Bad kommen. „Die Sehnder wissen, dass es immer ein paar üppige Sonnentage dauert, bis sich das Wasser aufgeheizt hat“, erläuterte Marutschke.

Peter Jungclaus hat es sich auf einer Bank gemütlich gemacht - wegen Corona darf dort nur jeweils eine Person sitzen. Quelle: Katja Eggers

Besucher halten sich an die Regeln

Im Inneren des Bades hatten Marutschkes Kollegen Peter Lindemann und Niklas Platzek bei der Aufsicht ebenfalls einen ruhigen Job. „Wir achten vor allem auf die Abstandsregeln – zu Menschen, die nicht zum eigenen Hausstand gehören, müssen 1,50 Meter Abstand gehalten werden, auch im Wasser“, sagte Platzek. Aufgrund der übersichtlichen Gästezahl war das an diesem Nachmittag jedoch kein Problem. Die Besucher hatten jede Menge Platz, um ungestört ihre Bahnen zu ziehen.

Während der Sprungturm geöffnet war, blieb das Planschbecken gesperrt. Aber Familien mit kleinen Kindern seien am ersten Tag der Freibadsaison ohnehin nicht aufgetaucht, sagte Marutschke. Auch auf der Liegewiese ließ sich kaum jemand nieder. Manch einer genoss die Sonne aber auf den Bänken am Beckenrand. Schilder wiesen darauf hin, dass jede Bank lediglich von einer Person genutzt werden durfte.

Kevin Rössel (links) und sein Kumpel Fynn Bunke hinterlassen ihre persönlichen Daten vor dem Betreten des Bades am Eingang in einer Zettelbox. Quelle: Katja Eggers

Schwimmmeister zieht positives Fazit

Insgesamt zog Marutschke nach dem ersten Tag unter Corona-Bedingungen ein positives Fazit. „Die Gäste waren sehr diszipliniert und haben sich an alle Regeln gehalten.“ Positiv bewertete er auch, dass die allermeisten ihre persönlichen Kontaktdaten am Eingang freiwillig in einer Zettelbox hinterließen, damit sich mögliche Infektionsketten besser verfolgen lassen.

Für die nächsten Tage rechnet der Schwimmmeister wegen der positiven Wetteraussichten mit etwas mehr Andrang. Wie der Betrieb laufe, wenn die Tage heißer werden, bleibe abzuwarten. „Weil sich immer nur 250 Besucher gleichzeitig im Bad aufhalten dürfen, werden wir dann eventuell auch mal schließen müssen“, sagt Marutschke.

Von Katja Eggers