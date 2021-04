Sehnde

Not macht erfinderisch, heißt es: Bedingt durch die Corona-Pandemie hatte die Stadt zusammen mit dem Verein Ausbildung im Verbund pro regio, dem freien Jugendhilfeträger pro Beruf und der Kooperativen Gesamtschule (KGS) Sehnde im März zum ersten Mal die digitale Veranstaltungsreihe „Ausbildung in Sehnde – Unternehmen treffen Jugendliche“ als Videokonferenz mit sogenannten Speeddatings organisiert. Doch vom Ergebnis ist die Stadt enttäuscht. „Die Events sind überhaupt nicht gut nachgefragt worden, teilweise haben nur eine Hand voll Personen den Vorträgen gelauscht“, bedauert Stadtsprecherin Ines Raulf.

An vier Donnerstagen hatten sich jeweils zwei Unternehmen aus Sehnde oder der näheren Umgebung digital vorgestellt – vom Holcim-Zementwerk über K+S Minerals bis zur KNDR Werbeagentur und der Polizei. Denn die Ausbildungsmesse und auch das Ausbildungsfrühstück, sonst als Präsenzveranstaltungen feste Größen bei der Nachwuchsgewinnung, waren aufgrund der Pandemie nicht möglich. Auch die Ausbildungsmesse der Stadt fand in diesem Jahr zum ersten Mal nur online statt.

„Digitale Müdigkeit der Menschen“

Als Grund, warum die Resonanz so mäßig war, nennt Raulf die „digitale Müdigkeit der Menschen“ durch Homeoffice und Homeschooling. Trotz Bekanntmachung in den Medien und auf der Schulplattform iServ hätten nur wenige von der Veranstaltungsreihe gewusst. Nun wollen sich alle Partner zusammensetzen und analysieren, was man verbessern könne.

Denn nach Möglichkeit möchte Raulf grundsätzlich an dem Projekt festhalten. „Ich glaube, in Präsenz sieht das ganz anders aus, deswegen sollten wir es fest etablieren.“ Traditionell stellen sich Sehnder Unternehmen bei den Jugendlichen der Abschlussklassen vor, um einerseits Nachwuchs zu gewinnen und ihnen andererseits eine Zukunftsperspektive aufzuzeigen. Dabei konnten Schülerinnen und Schüler ein bisschen in die Berufe schnuppern und sich bei Mitmachaktionen ausprobieren. Auch Auszubildende waren stets vor Ort und hatten von ihren Erfahrungen berichtet – das war auch bei der Online-Reihe ein wichtiger Bestandteil.

Von Niklas Borm