Kontaktbeschränkungen, schlechtes Wetter und früh einsetzende Dunkelheit – das sind gute Voraussetzungen für lange Abende mit einem Buch. Neuerdings müssen Bücherwürmer nicht unbedingt Geld für den Lesegenuss ausgeben: In immer mehr Städten und Gemeinden stehen offene Bücherschränke, an denen Bibliophile sich kostenlos bedienen und im Gegenzug bereits gelesene Bücher hineinstellen können. Sehnde hat mittlerweile fünf dieser Möbel. Wir haben dort einmal hineingeschaut.

Fünf Bücher in zwei Wochen – im Urlaub

Nein, er selbst habe sich noch nicht daran bedient, gesteht Bürgermeister Olaf Kruse mit Blick auf den offenen Bücherschrank vor dem Sehnder Rathaus. Dabei ist er bekennender Vielleser – im Urlaub. „Da schaffe ich schon mal fünf Bücher in zwei Wochen“, sagt er. Vor allem die „Kay Scarpetta“-Thriller von Patricia Cornwall haben es ihm angetan. Dass das Angebot des Büchertauschens in Sehnde gut angenommen wird, freut das Stadtoberhaupt sehr. „Die offenen Bücherschränke sind Selbstläufer geworden.“

Kinderliteratur, die ans Herz geht: Bürgermeister Olaf Kruse empfiehlt das Märchen „Aladin“ aus dem offenen Bücherschrank vor dem Sehnder Rathaus. Quelle: Gabriele Gerner

Dabei ist der Schrank vor dem Rathaus gar nicht wirklich offen. Zwei Türen davor schützen den wertvollen Inhalt vor Wind und Wetter, lassen sich aber leicht öffnen und wieder verschließen. Ob Gartenratgeber, Krimi, Liebesroman oder Kinderbuch – in dem aufgeräumt wirkenden Schrank wird eine große Bandbreite an Literatur angeboten. „Und hier findet man gute Qualität, keine alten vergilbten Bücher, die niemand mehr lesen möchte“, sagt Kruse.

Vandalismus ist kein Problem

Klassiker wie „Nachtzug in Lissabon“ von Pascal Mercier, „Die weiße Löwin“ von Henning Mankell und „Im Krebsgang“ von Günter Grass stehen neben einem „Dolly“-Band mit Mädchen-Internatsgeschichten von Enid Blyton. Auch ein Gartenratgeber und ein komplettes dtv-Lexikon sind zu finden. Dieser Mix kommt bei den Nutzern offensichtlich gut an.

Vandalismus sei kein Problem, sagt Kruse. „Die Leute gehen vernünftig damit um.“ Diejenigen, die Bücher entnähmen, brächten in der Regel auch welche mit. Günter Pöser, Heimleiter Tagesförderwerkstätten des Klinikums Wahrendorff, und Marlene Bruns von der dortigen Bücherei haben die Patenschaft für den Bücherschrank übernommen und bestücken und sortieren diesen einmal monatlich.

Der Bürgermeister freut sich, dass die Stadt mit diesem und anderen offenen Bücherschränken ihren Beitrag zur Nachhaltigkeit leistet. „Außerdem sind sie eine gute Ergänzung zu den drei Stadtbüchereien in Sehnde-Mitte, Bolzum und Ilten.“

Sitzbank lädt zum Schmökern und Klönen ein

In Wirringen gibt es seit 2017 einen offenen Bücherschrank. Die Besonderheit: In den warmen Monaten steht eine Holzbank daneben. Nicht selten stöbern Bürger in dem Bücherschrank und blättern auf der Bank sitzend durch ein Buch – und tauschen sich mit dem Nachbarn darüber aus.

„An unserem Bücherschrank ist immer was los“, sagt Karin Trapp. Das Ortsratsmitglied kümmert sich seit drei Jahren darum, dass der Schrank immer ein gut sortiertes, wechselndes Angebot bereithält. „Ladenhüter nehme ich schon mal raus und lagere sie bei mir in der Garage“, erzählt die 56-Jährige. Kinder- und Jugendbücher stellt sie in das untere Regal – sozusagen auf Augenhöhe der Nutzer. „Davon könnten wir gern noch mehr im Angebot haben“, sagt sie.

15 Bücher im Kofferraum – so ist es nicht gedacht

Auch Ortsbürgermeister Karl-Heinz Grun freut sich, dass das Literaturangebot so gut bei den Anwohnern ankommt. Nur einmal hat er sich geärgert: „Da sah ich im Vorbeifahren, wie eine Frau sich den Kofferraum ihres Autos mit Büchern aus unserem Schrank belud. Um die 15, 20 Bücher hatte sie schon drin. Ich ging auf sie zu und sagte ihr: ,So ist das aber nicht gedacht.‘ Die Frau kam zum Glück nie mehr wieder.“

In Rethmar gibt es seit Kurzem auf dem Platz vor der Kirche einen offenen Bücherschrank. Wie in Wirringen ist hier das untere Regal für die jungen Leser reserviert. „Es ist besonders schön zu sehen, wie begeistert Kinder den Bücherschrank nutzen“, sagt Ehrenamts- und Bündniskoordinatorin Anja Hettling.

In Höver soll ein Solarlicht den Schrank beleuchten

In Höver setzte sich die Initiative Hövers Herz für einen offenen Bücherschrank ein. Dieser wurde mit Unterstützung des Ortsrats vor rund zwei Jahren am Brunnenplatz aufgestellt und wird von den Ehrenamtlichen um Diana Dummich gepflegt. Die Nähe zur Kochwerkstatt sorge dafür, dass das Gratisbuchangebot gut angenommen wird, sagt Ortsbürgermeister Christoph Schemschat. Damit dies noch besser klappt, planen Dummich und ihre Mitstreiterinnen, in Zukunft ein Solarlicht am Schrank anzubringen, damit Bücherwürmer auch im Dunkeln dort stöbern können.

Hier finden Sie offene Bücherschränke in Sehnde Die fünf offenen Bücherschränke sind über das Stadtgebiet verteilt: In Sehndes Kernstadt steht einer vor dem Rathaus an der Nordstraße, in der größten Ortschaft Ilten im Bäckerei-Café Engelke, Am Park 55, neben dem Netto-Markt. In Wirringen-Müllingen steht er an der Beekstraße in Höhe des Ellerngrabens, in Höver an der Brunnenstraße vor dem Café und in Rethmar auf dem Kirchenvorplatz, An der Kirche 2.

Beim Schlangestehen schweift der Blick zum Bücherregal

Überwiegend waren es Frauengruppen, die sich für einen offenen Bücherschrank eingesetzt haben. So auch in Ilten, wo die kostenlose Secondhandliteratur im Bäckerei-Café Engelke bereitsteht. Fachverkäuferin Liane Langer-Borchardt hat beobachtet, dass Kunden, die in großem Abstand zueinander Schlange stehen, gern die Wartezeit vor dem Bäcker mit Stöbern im Bücherschrank überbrücken. „Da schweift der Blick schon mal zum Bücherregal.“

Das Literaturangebot gäbe oft Anlass, sich mit Kunden über die Lesevorlieben auszutauschen. „Ich lese zum Beispiel gerne Charlotte Link“, sagt die Verkäuferin. „Seit eine Kundin das weiß, tauschen wir regelmäßig Bücher.“

Von Gabriele Gerner