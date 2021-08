Wehmingen

Auf Hochglanz polierte Daimler, kultige Opel, knuffige Isettas, alte VW-Busse, historische Feuerwehrfahrzeuge und Motorräder aus vergangenen Zeiten: Beim Oldtimertag standen auf dem Gelände des Hannoverschen Straßenbahn-Museums in Wehmingen am Sonntag wieder schmucke Schätzchen im Mittelpunkt. In diesem Jahr waren es insgesamt 600 und damit so viele wie noch nie. „Das ist neuer Rekord“, verkündete Museumssprecher Bodo Krüger.

Im Jahr 2019 waren es rund 500 ausgestellte Fahrzeuge gewesen, im vergangenen Jahr musste der Oldtimertag pandemiebedingt ausfallen. Den Besucherrekord von 2019 mit rund 2600 Menschen knackte das Straßenbahn-Museum diesmal allerdings nicht. Laut Krüger verteilten sich über den gesamten Tag aber immerhin rund 1900 Gäste auf dem weitläufigen Gelände. „Und damit sind wir unter Corona-Bedingungen vollauf zufrieden“, betonte der Museumssprecher. Wegen des großen Andrangs staute sich der Verkehr allerdings mitunter auf den Anfahrtsstraßen.

Die historischen Fahrzeuge rollen nacheinander auf Hohenfels an. Quelle: Katja Eggers

Christian Rulle war indes mit einem Fahrrad der Marke Adler vor Ort. Der Drahtesel hat bereits 115 Jahre auf dem Buckel – ist aber voll funktionstüchtig, wie sein Besitzer beteuerte. Der 42-Jährige ist damit sogar 20 Kilometer aus Hildesheim nach Wehmingen gefahren. „Jeden Tag brauche ich das jetzt auch nicht, aber für besondere Anlässe kann man das schon mal machen“, sagte Rulle lachend.

Erstanden hatte er das Rad vor 20 Jahren als Scheunenfund von einem Bekannten. Es folgten etliche Reparaturen. Unter anderem waren die Felgen gerissen und die Kette festgerostet. Ersatzteile waren allerdings schwer zu finden. „Im Fahrradgeschäft von heute gibt’s so was ja gar nicht mehr“, berichtete Rulle. Fündig wurde er stattdessen auf Floh- und Teilemärkten.

Besonders stolz ist der Hildesheimer auf die Beleuchtung: Dafür muss Rulle die Petroleumlampe mit einem Feuerzeug anzünden. Passend zum Anlass hatte sich der Oldtimerfan Knickerbocker angezogen, eine Fliege um den Hals gebunden und eine Schirmmütze sowie eine Nickelbrille aus den Dreißigerjahren aufgesetzt. „Das Gesamtbild muss passen“, betonte Rulle augenzwinkernd.

Opel GT kommt nur bei schönem Wetter aus der Garage

Ein paar Meter weiter zeigte Dietmar Buchhagen seinen leuchtend roten Opel GT, Baujahr 1969. Der Sehnder hat das Fahrzeug zum Cabrio umbauen lassen und auch beim Motor etwas nachgeholfen und nachträglich eine Zwei-Liter-Maschine eingebaut. An seinem Opel liebt der 67-Jährige vor allem die Form. „Das hat der Hersteller später bei anderen Modellen nie mehr so schön hinbekommen“, meinte Buchhagen. Seinen Opel holt er nur bei schönem Wetter aus der Garage. „Damit fahre ich nur zu anderen Oldtimertreffen oder mal zum Kaffeetrinken“, erzählte der Sehnder.

Von Katja Eggers