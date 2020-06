Sehnde

Yoga in freier Natur an einem Sonntagmorgen – was kann es Schöneres geben? Diese Möglichkeit bietet jetzt wieder das Waldbad Sehnde. Die Sonne knallt vom Himmel, das Wasser im Pool lockt mit einer Erfrischung nach den Yogaübungen, und das Corona-Ansteckungsrisiko ist dank großen Abstands und frischer Luft so gut wie nicht vorhanden. Optimale Bedingungen also für eine Yoga-Liebhaberin wie mich. Doch einige Überraschungen hält das Outdoor-Yoga, das ich hier zum ersten Mal ausprobiere, für mich bereit.

Erste Erkenntnis: Die Yoga-Matte heizt sich in der Sonne auf

Die Kursteilnehmer, ein gutes Dutzend Frauen und ein Mann, verteilen sich kreisförmig auf der Wiese am Ende des Freibads, wo sonst Volleyball gespielt wird. Mit ihren Yoga-Matten halten sie den gebotenen Sicherheitsabstand zueinander gut ein. Die Plätze im Schatten sind schnell belegt. Bereits nach kurzer Zeit verstehe ich, warum. So schön es in den ersten Minuten auch ist, die Sonnenstrahlen auf der Haut zu spüren, so sehr sehne ich mich bald nach kühlendem Schatten. Verzweifelt suche ich in meiner Handtasche das Gummi, um meine Haare zusammen binden zu können. Doch die Suche bleibt erfolglos. Also muss ich unter meiner Mähne schwitzen. Auch meine gummierte Yoga-Matte wird durch die Sonneneinstrahlung unangenehm heiß. Schnell lege ich ein Handtuch darüber und löse so das Problem.

Zweite Erkenntnis: „Der wichtigste Mensch hier und heute bin ich“

„Lass ein Lächeln auf deinem Gesicht entstehen und begrüße mit diesem Lächeln den allerwichtigsten Menschen, der heute hier ist. Begrüße dich selbst“, sagt Yoga-Lehrerin Karin zum Auftakt der Stunde. Ich unterdrücke den Impuls, diese Aussage als narzisstische Haltung einzustufen. Nein, sage ich mir, Selbstliebe ist nicht überheblich und auch nicht das Gegenteil von Nächstenliebe, Empathie und sozialem Handeln. Sich selbst als wichtig anzuerkennen, ist gesund und eine gute Basis für das soziale Miteinander – das weiß ich ja theoretisch. Nun ist die Stunde, in der ich das praktisch üben darf.

Yoga-Lehrerin Karin Hunte leitet die Yoga-Stunden im Waldbad Sehnde. Quelle: Charlotte Gerner

Dritte Erkenntnis: Eine Ameise reist mit durch die Sinne

Karin Hunte beginnt mit den Übungen im Stehen. Die Teilnehmer folgen ihren Anweisungen und begeben sich auf eine Reise durch die Sinne. Wir schließen die Augen und lauschen den Geräuschen dieses Vormittags. Vögel zwitschern, eine Teilnehmerin niest, das fröhliche Juchzen planschender Kinder dringt vom Schwimmbecken zu uns herüber. Dann widmen wir uns dem Fühlen: Die Sonne auf der Haut, die Yoga-Matte unter den Füßen, der leichte Windhauch, der unser Gesicht streift. Ich spüre noch etwas anderes: Eine Ameise scheint mein rechtes Bein hoch zu kriechen. Irgendwo am hinteren Oberschenkel verteilt sie ihr Sekret. Es war doch keine so gute Idee gewesen, die kurze Sporthose anzuziehen.

Ganz schön wackelig ist es, Yoga auf einer Wiese zu machen. Quelle: Charlotte Gerner

Vierte Erkenntnis: Häufiger mal den Augen eine Pause gönnen

Dann öffnen wir die Augen und schauen abwechselnd in die Ferne und in die Nähe. Ich genieße den Blick auf die hohen Bäume, die das Schwimmbadgelände umgeben. Die Blätter bewegen sich sanft im Wind und bieten ein beruhigendes Naturschauspiel. Die Yoga-Lehrerin informiert uns darüber, dass das Auge das am meisten belastete Sinnesorgan ist. „Gerade in der heutigen Zeit, wo viele von uns am PC arbeiten und in der Freizeit Handy, Tablet und Fernseher nutzen, sind die Augen permanenten Sinneseindrücken ausgesetzt“, sagt Karin Hunte. Hin und wieder, so rät die 57-Jährige, sollten wir unseren Augen Ruhe gönnen und sie schließen oder den Blick in die Weite lenken – eine Empfehlung, die ich in Zukunft umsetzen möchte, nehme ich mir vor.

Fünfte Erkenntnis: Gelenke haben an Geschmeidigkeit eingebüßt

„Stell dir vor, deine Nase wäre ein Pinsel und du malst damit eine liegende Acht“, weist die Yoga-Lehrerin uns weiter an. Selbst kleine Übungen zeigen uns, welche Muskelpartien verspannt sind und welche Gelenke in letzter Zeit an Geschmeidigkeit eingebüßt haben. Ich dehne, verdrehe und strecke mich, bis sich – so scheint es – Muskeln und Sehnen vom Halswirbel bis zum kleinen Zeh entspannt haben. Dabei gleichzeitig Wind und Sonne zu spüren, ist ein Hochgenuss. Dass bei den Kopfüber-Haltungen wie dem „herabschauenden Hund“ die Sonnenbrille vom Gesicht rutscht, tut meiner Freude an der Bewegung keinen Abbruch.

Den Rücken rund machen - bei dieser Yoga-Übung rutscht die Sonnenbrille vom Gesicht. Quelle: Charlotte Gerner

Karin Hunte, die schon viele Yoga-Kurse im Waldbad gegeben hat, ist spezialisiert auf Hatha-Yoga. Bei diesem Yoga-Stil, dessen Name sich aus den Sanskrit-Wörtern für „ha“ (Sonne) und „tha“ (Mond) zusammensetzt, werden Atem- und Körperübungen praktiziert und durch Meditation ergänzt. Alles zusammen soll dazu dienen, ein Gleichgewicht zwischen Körper und Geist zu erreichen.

Sechste Erkenntnis: Auch wenn die „Heldin“ wackelt, lächelt sie

Die "Heldin" kann das hintere Bein nicht strecken - zu wackelig ist es für sie auf dem Untergrund. Quelle: Charlotte Gerner

Gar nicht im Gleichgewicht bin ich bei einigen Stehübungen. Eine Wiese, so stelle ich fest, ist eben doch ein viel ungleichmäßigerer Untergrund als der glatte Boden in den Gymnastikräumen, in denen ich sonst Yoga praktiziere. Auf einem Bein zu stehen und das andere zu schwenken, gelingt mir nicht, ohne umzufallen. Auch die Heldinnenhaltung, die ich sonst eigentlich liebe – das vordere Bein steht dabei nach einem Ausfallschritt leicht angewinkelt auf dem Boden („Die Knie über dem Sprunggelenk!“), das hintere Bein ist ausgestreckt, beide Arme ragen siegessicher in die Höhe – gelingt mir nicht stabil.

Ich wackele ganz und gar unheldinnenhaft. Doch das, so Karin Hunte, gehöre eben dazu. Im Yoga lernt man, die Dinge so anzunehmen, wie sie sind. „Der Lungenmeridian wird durch die geöffneten Arme aktiviert“, erklärt sie und erinnert uns an das Wichtigste: „Lächeln!“

Ob stabil oder wackelig – ich lächele, was das Zeug hält, und spüre förmlich die Glückshormone durch meinen Körper fluten. Meine Arme und Beine, mein Rücken und meine Halswirbel sind herrlich gedehnt am Ende der Stunde. Und ich beherzige das Zitat, mit dem Karin Hunte die Yoga-Stunde schließt: „Genieße den Augenblick, denn der Augenblick ist dein Leben!“

Yoga im Waldbad findet – außer bei Regen – jeden Sonntag ab 10.30 Uhr im Waldbad, Waldstraße 1-3, Sehnde, statt. Teilnehmer erscheinen einfach ohne Voranmeldung und bringen ihre Yoga-Matte und ein Handtuch, gegebenenfalls auch ein Yogakissen, mit. Der Unterricht dauert eine Stunde, die Teilnahme kostet pro Termin 5 Euro.

Von Gabriele Gerner