Bolzum/Wehmingen

An der Orgel in St. Michael im Sehnder Ortsteil Wehmingen werkeln Arbeiter derzeit kräftig, sie haben die hölzernen Orgelpfeifen ausgebaut. Während die Orgelbauer das aus dem Jahr 1855 stammende Instrument reinigen und überholen, liegen die Klangkörper übergangsweise auf den Kirchenbänken auf der Empore. Das Instrument im anderen Gotteshaus der Gemeinde, in St. Nicolai Bolzum, hat seine Frischzellenkur bereits überstanden. „Beim Visitationsgottesdienst kürzlich ist sie erstmals wieder erklungen – und es war wunderschön“, sagt der ehemalige Bolzumer Kirchenvorsteher Gerhard Lehrke.

Lesen Sie auch: Beim Tag des offenen Denkmals wird Kirchengeschichte lebendig

Beide Instrumente hatte das Schicksal vieler Orgeln ereilt: Sie waren mit Schimmel befallen und mussten fachgerecht saniert werden. Kein leichtes und vor allem kein günstiges Vorhaben: Etwa 45.000 Euro kostete sie in Bolzum – dafür wurde die Orgel zusätzlich mit dem bisher fehlenden Register ausgestattet – und zirka 19.000 Euro in Wehmingen. So holten die Kirchenvorstände möglichst viele Förderer ins Boot. Außer der Landeskirche Hannovers, die jeweils 30 Prozent übernahm, beteiligten sich auch zahlreiche Privatspender und die VR-Stiftung der Volksbanken und Raiffeisenbanken in Norddeutschland.

Die Orgel in St. Nicolai Bolzum ist gereinigt, überholt und hat ein neues Register bekommen. Quelle: Gerhard Lehrke

Kulturgut auf den Dörfern erhalten

Diese hat mit 19.910 Euro in Bolzum und 7410 Euro in Wehmingen einen wesentlichen Anteil daran, dass beide Orgeln auch künftig erhalten bleiben und die Bewohner des Dorfes bei schönen und traurigen Momenten mit ihrer Klangfülle begleiten. „Es gibt auf den Dörfern nicht viel andere Kulturgüter“, sagte der Wehminger Horst Bunge. „Deswegen freuen wir uns umso mehr.“ Zumal die kleine Orgel seinerzeit von einem Wehminger gebaut wurde: Laut Bunge war der unweit der Kirche wohnende Tischlermeister Daniel Schleth über die Ablehnung des damaligen Konsistoriums, eine Orgel zu bezahlen, so erbost, dass er sie selbst baute und der Gemeinde als Geschenk überließ.

Lesen Sie auch: St.-Nicolai-Kirche in Bolzum ist saniert

„Er hat noch drei andere Orgeln gebaut, aber wo die oder ihre Teile hingekommen sind, weiß man nicht“, sagte Bunge. Bei dem Instrument in Bolzum handelt es sich um ein jüngeres Instrument, das im Zuge der Sanierung zugleich vom Staub der Kirchensanierung gereinigt wurde. „Diese Maßnahmen sind nachhaltig“, sagt Pastorin Katrin Frölich. „Eigentlich kann man sie danach problemlos 30 Jahre lang spielen.“ Für Volker Böckmann, Vorstandsmitglied der VR-Stiftung, war es nicht die erste Orgelsanierung, die er begleiten durfte. Auch an der Sanierung der Christian-Vater-Orgel in der Barockkirche zu Ilten hatte sich die VR-Stiftung beteiligt. „Langsam werde ich ein wenig zum Fachmann“, sagte er scherzhaft.

Von Sandra Köhler