Bilm

Der Ortsrat Bilm trifft sich heute Abend zu seiner konstituierenden Sitzung nach der Kommunalwahl. Im Mittelpunkt steht die Wahl der Ortsbürgermeisterin oder des Ortsbürgermeisters.

Die CDU um Ortsbürgermeister Bernd Ostermeyer hatte mit 64,4 Prozent das stärkste Ergebnis in ganz Sehnde eingefahren und wie schon 2016 fünf Mandate errungen, die SPD kam auf zwei. Die CDU kann damit den Ortsrat wieder anführen und Ostermeyer erneut an die Spitze des Gremiums wählen.

Weitere Themen auf der Tagesordnung

Darüber hinaus hat der Ortsrat noch weitere Themen auf der Tagesordnung. So geht es etwa um die Straßenreinigungsverordnung, für die über das Straßenverzeichnis beraten werden soll, ebenso wie über den Pflegeumfang im Grünflächenkataster (GFK). Weiterhin will das Gremium erörtern, ob es einen Weihnachtsbaum vor der Kapelle in Bilm aufstellt und sich Gedanken um die Seniorenweihnachtsfeier und den Wintermarkt in Bilm machen.

Die Sitzung beginnt um 18.30 Uhr im Parkhotel Bilm, Behmerothsfeld 6. Für Besucherinnen und Besucher gilt die 3-G-Regel. Dafür muss ein entsprechender Impf- oder Genesungsnachweis mitgebracht werden. Alternativ können auch ein maximal 24 Stunden alter Antigen-Schnelltest oder ein PCR-Test vorgelegt werden, der höchstens 48 Stunden alt sein darf.

Von Oliver Kühn