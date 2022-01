Ilten

Die Fläche ist eigentlich ideal: Mitten im Wohngebiet zwischen den Straßen Am Park und Drosselweg in Ilten befindet sich ein Platz, der wie dafür gemacht ist, der nachbarschaftlichen Begegnung zu dienen. Ein längliches Schotterfeld lädt zum Boulespielen ein. Daneben stehen auf jeder Seite zwei Sitzbänke, umgeben von Bäumen, die im Sommer Schatten spenden. Doch seit geraumer Zeit wird der Platz nicht mehr zum Spielen genutzt. Die Schotterfläche ist von Moos überwuchert.

Nutzer in Rethmar und der Kernstadt Sehnde pflegen Bouleplätze

Während seiner konstituierenden Sitzung hatte sich der Ortsrat Ilten des Problems angenommen und Bürgermeister Olaf Kruse gefragt, ob sich die Stadt um die Instandhaltung des Bouleplatzes kümmere. „Herr Kruse antwortete, dass die Pflege dieser Fläche nicht in die Zuständigkeit der Stadt falle, da sie nicht mit einem Spielplatz vergleichbar sei“, sagt Ortsbürgermeister Sandy Steve Choitz. Der Baubetriebshof übernehme somit nicht die Pflege der Fläche. In anderen Ortschaften sei es üblich, dass derartige Plätze von deren Nutzerinnen und Nutzern regelmäßig gepflegt würden, sagte Choitz mit Verweis auf Rethmar und Sehnde.

Freizeitverhalten durch Corona verändert

Ob es gelingt, bald wieder Anwohner zum Boulespielen zu aktivieren, kann der Ortsbürgermeister derzeit noch nicht einschätzen. Möglicherweise habe die Corona-Pandemie dazu beigetragen, dass sich das Freizeitverhalten der Menschen geändert habe. „Und vielleicht bedingt sich das gegenseitig“, vermutet er. „Erst wenn der Platz gepflegter ist, motiviert das zum Boulespielen. Und erst, wenn wieder Spieler da sind, wird der Platz regelmäßig besser instand gehalten.“

Wer Lust hat, den Platz wieder häufiger zum Boulespielen zu nutzen und sich an Instandhaltungsarbeiten zu beteiligen, kann sich beim Ortsbürgermeister per E-Mail an sandy.choitz@gruene-sehnde.de und auch bei anderen Ortsratsmitgliedern melden.

Von Gabriele Gerner