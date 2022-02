Ilten

Eine geradezu grüne Tagesordnung hatte die jüngste Sitzung des Ortsrats Ilten, wie Ortsbürgermeister Sandy Choitz (Grüne) sagt. Mit der naturnahen Pflege von Grünflächen und den Hinterlassenschaften von Hunden seien auch zwei der Themen behandelt worden, auf die er im Ort immer wieder angesprochen werde.

Seit der Rat der Stadt im Dezember 2020 beschlossen hatte, Grünflächen im Interesse der biologischen Vielfalt weniger häufig zu mähen, hatte es beispielsweise in der Uhlenflucht Unmut über ein ungepflegtes Erscheinungsbild gegeben.

An Straßen wird öfter gemäht

„Ich finde, wir haben jetzt einen guten Kompromiss gefunden“, meinte Choitz nach der Sitzung. Die Verwaltung hatte bereits einen Vorschlag vorgelegt, an dem der Ortsrat nur kleine Veränderungen anbringen möchte. Demnach soll es drei besondere Flächen am Bärenkampsgraben, an der Kläranlage und auf einer Ausgleichsfläche am Schnedebruch geben, die neu kultiviert und ein bis zwei Mal im Jahr gemäht werden.

Über das ihrer Ansicht nach ungepflegte Aussehen dieser Grünfläche hatten sich Anwohner an der Uhlenflucht beschwert. Quelle: Gabriele Gerner (Archiv)

Darüber hinaus gibt es bestehende Flächen, die ebenfalls wenig gemäht werden. Besonders an den Straßen soll es aber zwischen sieben und zehn Mal im Jahr eine Mahd geben. Die Änderungswünsche müssten jetzt im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt geprüft werden, sagte Choitz.

Ortsrat will Hundetoiletten Richtung Feldmark

Wie anderswo gebe es auch in Ilten ein Problem mit Hundekot, meinte das Dorfoberhaupt. Die Stadt will deswegen im gesamten Stadtgebiet mehr Mülleimer aufstellen lassen, von denen manche sowohl für Müll als auch für die Hinterlassenschaft der Vierbeiner ist. Das Iltener Gremium hat sich vor allem für Standorte ausgesprochen, die in die Feldmark führen. Zusammen mit den bestehenden vier Hundetoiletten soll es dann insgesamt zehn Entsorgungsmöglichkeiten, davon lediglich zwei innerörtlich, geben.

Ladesäulen für Langparker

Weiterhin beschäftigte sich der Ortsrat mit möglichen Ladestationen für E-Autos im Ort. Die Stadt hatte die Ortsräte aufgefordert, entsprechende Vorschläge zu machen. Die Dorfpolitiker haben sechs Standorte ausgesucht. Vor allem dort, wo man sich länger aufhalte, seien solche Ladepunkte sinnvoll, sagte Choitz. „Es werden ja keine Schnellladesäulen werden.“ Und so schlägt das Gremium die Sporthalle an der Hugo-Remmert-Straße, das alte Rathaus an der Glückaufstraße, die B 65 an der Kirche und die Förderschule an der Hindenburgstraße als Standorte vor.

Auf dem Dach der Sporthalle an der Hugo-Remmert-Straße gibt bereits eine Solaranlage - deshalb wäre die Halle auch ein guter Standort für eine Ladestation für E-Autos, findet der Ortsrat. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier (Archiv)

Außerdem wolle der Ortsrat den sozialen Aspekt berücksichtigen. Deswegen könne man sich auch Stationen im Bereich der Wohnbebauung Stettiner und Berliner Straße sowie an der Kleingartenanlage Am Bosenkamp vorstellen. An beiden Stellen gebe es Mehrfamilienhäuser, die keine Wallboxes zum Aufladen hätten. Wie viele und welche Vorschläge möglich sind, müsse nun von der Verwaltung und dem Energieversorger EVS geprüft werden, sagte Choitz.

Abschließend habe das Gremium in der Sitzung auch noch Gisela Neuse zu ihrem Ehrentitel „Ehrenortsbürgermeisterin auf Lebenszeit“ gratuliert. Choitz Vorgängerin hatte die Geschicke Iltens 25 Jahre als Ortsbürgermeisterin geleitet und war dafür von der Stadt mit einer Urkunde und vom Niedersächsischen Städte- und Gemeindebund mit der Ehrennadel in Gold gewürdigt worden.

Von Michael Schütz