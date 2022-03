Ilten

Iltens neu gewählter Ortsrat will eine neue Plattform etablieren, um den Austausch zwischen Unternehmerinnen und Unternehmern im Ort zu fördern. „Iltener Unternehmensaustausch“ nennt sich das neue Format, das gemeinsam mit dem Stadtmarketing konzipiert wurde und zu dem auch ein kleines Frühstück gehört. „Als Volksvertreter sind wir angetreten, um möglichst alle Interessen in unserem Wahlkreis zu berücksichtigen und zu fördern“, sagt Ortsbürgermeister Sandy Steve Choitz (Grüne).

Der Unternehmensaustausch findet erstmals am Freitag, 25. März, von 8 bis 10 Uhr im Dorff-Gemeinschaftshaus (DOG), Wahre Dorffstraße 4a, in Köthenwald statt. Wer Interesse hat, kann sich bis Dienstag, 8. März, per E-Mail an sandy.choitz@gruene-sehnde.de anmelden. Der Eigenanteil für das Frühstück beträgt 10 Euro und ist vor Ort zu entrichten. Auch wer terminlich verhindert sei, könne sich bereits für den nächsten Austausch registrieren lassen.

Vortrag über digitales Ilten

Die Veranstaltung steht unter dem Titel „Digitales Ilten“. Dazu hält Carsten Elges, Vorsitzender des Schützenvereins Ilten, einen Impulsvortrag, in dem er die Internetseite- und Bürger-App ilten.de vorstellt. Dabei wird auch beleuchtet, welche Möglichkeiten Unternehmer für Werbung auf dieser Seite haben. Der Schützenverein Ilten hatte die Domain im vergangenen Jahr von einem Einwohner gekauft, der sie jahrelang ungenutzt in seinem Privatbesitz hatte.

Außerdem informiert Carsten Backhaus-Riechell vom hannoverschen Telekommunikationsanbieter HTP in einem Kurzvortrag über den Stand zum Glasfaserausbau in Ilten. Der Unternehmensaustausch ist damit so etwas wie der kleine Bruder des Unternehmerfrühstücks der Stadt. Er solle aber keine Konkurrenzveranstaltung sein, sondern sei als zusätzliches Angebot an Iltener Unternehmen zu verstehen, betont Choitz.

Die Veranstaltung der Stadt gibt es bereits seit zehn Jahren, bis zu 80 Unternehmer und Gewerbetreibende nehmen daran teil. Dabei gibt es jeweils einen Referenten oder Experten mit Vorträgen und Informationen zu speziellen Themen, von „Social Media – vorübergehender Hype oder Chance für den Mittelstand“ über „Die Kunst des Siegens“ eines Taekwon-Do-Großmeisters bis zum Vortrag über Cybersecurity eines Vertreters des Verfassungsschutzes. Und es punktet mit illustren Gästen. In der Vergangenheit haben schon Unternehmer-Ikone Dirk Roßmann, Ex-Hannover-96-Präsident Martin Kind und Ex-Bundesliga-Schiedsrichter Florian Meyer vor den Unternehmern gesprochen.

Von Oliver Kühn